El accidente ocurrió este domingo en el barrio Santa Catalina y quedó filmado por una cámara de seguridad. El hombre fue trasladado en estado grave y la Policía bonaerense investiga las causas.

Un conductor resultó grave tras perder el control de su auto, volcar varias veces y salir despedido del habitáculo en el barrio Santa Catalina, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. El siniestro quedó registrado por una cámara de seguridad y ocurrió este domingo, alrededor de las 14:30, en la intersección de la avenida Capitán Giachino y la calle Leña. La secuencia, difundida por medios locales, muestra que el vehículo terminó sobre uno de sus laterales en plena calzada.

Según la información difundida, el automóvil circulaba a alta velocidad cuando el conductor perdió el dominio y chocó contra los postes de contención ubicados sobre la vereda. A partir de ese impacto, el hombre salió despedido hacia el medio de la calle mientras el auto daba varios vuelcos sobre el asfalto. La escena ocurrió en una zona con presencia de peatones, aunque no se registraron otras personas heridas.





Asistencia y traslado

Tras el alerta de vecinos, personal policial y una ambulancia llegaron al lugar para asistir a la víctima. Los equipos de emergencia le brindaron las primeras atenciones y luego dispusieron su traslado urgente a un centro de salud. El hombre ingresó en estado grave por los traumatismos sufridos durante el impacto y la caída sobre el pavimento. Hasta el momento, las autoridades no difundieron su identidad ni informaron una actualización sobre su evolución clínica.

Investigación en curso

En paralelo, peritos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires investigan las circunstancias del accidente para determinar qué provocó que el conductor perdiera el control del vehículo. Por ahora no se informaron hipótesis oficiales ni se comunicaron peritajes concluidos sobre la mecánica del hecho. La grabación de seguridad será una de las piezas centrales para reconstruir la secuencia y establecer si hubo exceso de velocidad, una maniobra brusca o alguna otra causa. El caso quedó abierto a la espera de los resultados de esa investigación.