El domingo 25 de octubre, Eduardo Guido Castro, de 55 años, fue visto por última vez en San Juan y desde entonces se activó su búsqueda bajo el programa provincial «San Juan Te Busca». Las autoridades confirmaron luego que fue hallado sano y salvo, luego de más de 48 horas de operativo. La intervención involucró al Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.

Según los datos difundidos por la Policía, Castro se había alejado de sus lugares habituales vestido con remera azul francia, pantalón gris oscuro y zapatillas grises. También se informó que se movilizaba en una bicicleta rodado 29 marca Tokyo, de color gris con detalles en negro y letras naranjas. Ese perfil permitió orientar la difusión institucional y el seguimiento del caso en distintos puntos de la provincia.

Operativo de búsqueda

Durante más de 48 horas, la Policía y la Justicia desplegaron un operativo para dar con su paradero. La difusión de su imagen en canales institucionales fue uno de los elementos que contribuyó a su localización, de acuerdo con la información oficial. La confirmación del hallazgo permitió desactivar el protocolo de búsqueda que había quedado vigente desde el mismo domingo.

Otro caso en la misma semana

La búsqueda de Castro se produjo en una semana en la que también se reportó la ausencia de Alberto Evaristo Villafañe, un jubilado de 75 años. En ese caso, el operativo se activó el mismo domingo y la persona fue encontrada el lunes 26 de octubre por la tarde, desorientada pero en buen estado de salud. Ambos procedimientos quedaron cerrados con la confirmación oficial de los hallazgos.

La Secretaría de Seguridad informó este martes 27 de octubre que Castro fue localizado y que su estado de salud es bueno. Con esa comunicación, quedaron sin efecto las alertas difundidas por el sistema provincial de búsqueda de personas. El caso vuelve a mostrar el funcionamiento coordinado entre las áreas de seguridad, justicia y difusión institucional cuando se reporta una desaparición en San Juan.