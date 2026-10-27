El abogado del conductor imputado por homicidio culposo en el siniestro vial que terminó con la vida de Brisa Gallardo plantea la inconstitucionalidad de la norma provincial sobre prioridad de paso en avenidas. El juez de Impugnación Maximiliano Blejman deberá resolver el planteo.

La defensa del conductor imputado por la muerte de Brisa Gallardo, una joven de 20 años que falleció tras un siniestro vial en Capital, presentó un planteo que cuestiona la constitucionalidad del decreto provincial que establece la prioridad de paso para los vehículos que circulan por avenidas. La causa es investigada por el Dr. Ivan Grassi, fiscal de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) en Delitos Especiales. El planteo deberá ser resuelto por el juez de Impugnación Maximiliano Blejman, cuya decisión podría incidir en el desarrollo del proceso y en la interpretación de las normas de tránsito vigentes en la provincia.

El hecho ocurrió el viernes 21 de agosto, alrededor de las 16:30, en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Catamarca, en Capital. Según la investigación, Gallardo circulaba en una motocicleta Gilera de 150 centímetros cúbicos cuando colisionó con una camioneta Peugeot 3008 conducida por el hombre que resultó imputado. Tras el impacto, la joven fue trasladada al Hospital Rawson, donde permaneció internada en Terapia Intensiva durante tres días. El lunes 24 de agosto murió como consecuencia de las lesiones sufridas en el siniestro.

La imputación

En el marco de la investigación, el conductor de la camioneta fue imputado por homicidio culposo, delito que la fiscalía atribuye como presunto hasta que exista una resolución judicial firme. La causa continúa bajo investigación de la UFI Delitos Especiales, a cargo del Dr. Ivan Grassi.

El planteo de la defensa

La estrategia de la defensa se centra en impugnar la validez constitucional del decreto que regula la prioridad de paso en avenidas, una normativa de tránsito aplicada en la provincia. De resultar favorable para el imputado, el planteo podría modificar el criterio con el que se analizan las responsabilidades en el siniestro. La resolución del juez de Impugnación Maximiliano Blejman será determinante para el rumbo de la causa, en la que se busca establecer responsabilidades por la muerte de la joven.

Datos a seguir: se aguarda la resolución del juez de Impugnación Maximiliano Blejman sobre el planteo de inconstitucionalidad presentado por la defensa, que definirá la continuidad del proceso judicial.