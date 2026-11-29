El siniestro ocurrió este domingo a la madrugada sobre calle Pellegrini, en Rivadavia. La Policía investiga las causas y vecinos reclamaron medidas de seguridad vial.

Un hombre murió durante las primeras horas de este domingo tras un siniestro vial en La Bebida, en el departamento Rivadavia. La camioneta que conducía habría impactado contra un árbol por causas que todavía se investigan.

El hecho ocurrió sobre calle Pellegrini, entre Clemente Sarmiento y el camping de UDAP. Según informó el medio local Ladiecinueve Rivadavia, hasta el momento no trascendieron datos sobre la identidad de la víctima ni precisiones sobre la mecánica del choque.

Efectivos de la Comisaría 38° intervinieron en el lugar y trabajan para establecer las circunstancias del episodio. Por ahora, no se informó oficialmente qué provocó el impacto ni si existieron otros factores que hayan incidido en el desenlace.

Reclamo vecinal Vecinos de la zona señalaron que calle Pellegrini registra una circulación vehicular intensa y que es frecuente observar vehículos a velocidades elevadas. De acuerdo con esos planteos, esa condición expone a riesgo a quienes transitan por el sector y a las familias que viven en las inmediaciones.

Tras el siniestro, volvió a instalarse el pedido de mayores medidas de seguridad vial en ese tramo de Rivadavia. Mientras tanto, la investigación policial continúa para determinar cómo se produjo el choque y qué circunstancias derivaron en la muerte del conductor.