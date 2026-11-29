Las autoridades confirmaron la localización de Ariel Alejandro Reinoso, de 53 años, un día después de activarse su búsqueda. No se informaron el lugar ni las circunstancias del hallazgo.

La búsqueda de Ariel Alejandro Reinoso, de 53 años, tuvo resultado positivo en San Juan y las autoridades confirmaron que fue encontrado el sábado 28 de noviembre. El hombre había sido reportado como desaparecido el viernes 27 de noviembre, por lo que el operativo se mantuvo activo durante una jornada.

El caso fue difundido por el programa provincial San Juan Te Busca, que publicó una fotografía y las características físicas del hombre para facilitar su identificación y pedir colaboración a la comunidad. Ese mecanismo forma parte de los dispositivos oficiales de localización de personas y permite ampliar la difusión en las primeras horas de una denuncia por extravío.

Al momento de su desaparición, Reinoso vestía un pantalón tipo buzo gris oscuro y zapatillas celestes con tiras de color gris oscuro. Esos datos fueron incorporados a la búsqueda para orientar eventuales aportes de información sobre su paradero.

Las autoridades no informaron el lugar ni las circunstancias en las que fue localizado. Con la confirmación de su aparición, quedó cerrada la búsqueda iniciada el 27 de noviembre, aunque no se difundieron precisiones adicionales sobre la situación posterior del hombre.