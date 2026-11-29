La Policía de San Juan confirmó este domingo que la joven buscada desde el 27 de noviembre fue encontrada. Quedó sin efecto el pedido de colaboración activado por el protocolo provincial.

La búsqueda de la adolescente de 15 años que era buscada desde el viernes 27 de noviembre concluyó este domingo, cuando fue localizada y las autoridades provinciales confirmaron la desactivación de la alerta. La novedad cerró el operativo que se había puesto en marcha tras perderse contacto con ella.

La información fue comunicada por la Policía de San Juan, que había activado el programa provincial San Juan Te Busca. Ese dispositivo está destinado a coordinar acciones para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a partir de la denuncia o el reporte de ausencia. En este caso, la intervención oficial se sostuvo mientras permanecía desconocido el paradero de la adolescente.

Durante el operativo, las autoridades habían pedido la colaboración de los sanjuaninos y difundido datos para facilitar su identificación. Ese pedido se replicó por distintos canales con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda y sumar cualquier información útil. También se había habilitado la línea de emergencias 911 para recibir datos de manera anónima y durante las 24 horas.

Con la confirmación de que fue encontrada, el operativo quedó oficialmente cerrado y se dejó sin efecto el pedido de colaboración difundido desde el viernes. La desactivación de la alerta marca el fin de la intervención prevista por el protocolo provincial en este tipo de casos.