El sospechoso fue señalado por la damnificada y por una vecina. La causa quedó en la UFI de Flagrancia como hurto simple.

Un joven fue aprehendido tras ser acusado de ingresar a una vivienda del barrio La Estación y sustraer dos teléfonos celulares. El procedimiento se inició cuando efectivos policiales llegaron al lugar y encontraron a varias personas involucradas en una pelea.

En ese contexto, una mujer se acercó a los uniformados y denunció haber sido víctima del robo. Según su relato, un joven conocido en la zona como “El Cañita” habría ingresado a su domicilio y se habría llevado dos celulares.

La damnificada señaló al sospechoso, que fue observado por los efectivos mientras salía y volvía a ingresar en reiteradas oportunidades al patio delantero de la propiedad. Cuando salió a la vía pública, los policías procedieron a detenerlo.

Minutos después, una vecina se presentó para aportar información sobre lo ocurrido. La mujer aseguró haber visto a un hombre saltar la reja de la vivienda, tomar un objeto que estaba sobre una mesa y retirarse hacia su propio domicilio tras volver a saltar el cerramiento.

Ante esos testimonios, los efectivos se comunicaron con la Unidad de Abordaje Territorial y dieron intervención al ayudante fiscal de turno, que se hizo presente en el lugar. Luego de consultar con la fiscal de turno, se dispuso iniciar el procedimiento especial de flagrancia.

El joven quedó a disposición de la UFI de Flagrancia, mientras continúan las actuaciones en una causa caratulada como hurto simple. La definición judicial del caso dependerá de las medidas que adopte esa unidad fiscal en las próximas etapas del proceso.