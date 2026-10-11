El siniestro ocurrió en la intersección de Av. Benavides y Bonduel , en Chimbas . La UFI Delitos Especiales investiga las causas.

Un siniestro vial ocurrido al mediodía de este sábado en Chimbas dejó daños materiales de magnitud y dos personas asistidas en el Hospital Rawson. El hecho se registró en la intersección de Av. Benavides y Bonduel, donde un automóvil terminó impactando contra dos vehículos estacionados y sin ocupantes.

Versión oficial. Según el reporte de las autoridades, el conductor de un Chevrolet Corsa, que viajaba junto a su hijo, perdió el control del rodado por motivos que son materia de investigación. En esa secuencia embistió a una Ford EcoSport y a un Corsa Classic, ambos estacionados en la vía pública. El impacto provocó severos destrozos en las tres unidades involucradas.

Asistencia médica. Personal de la Comisaría 23ra llegó al lugar y requirió la intervención de dos ambulancias. El conductor y el menor presentaban escoriaciones y golpes diversos, por lo que fueron trasladados al Hospital Rawson para una evaluación más completa. Fuentes oficiales indicaron luego que ambos se encontraban en buen estado de salud y fuera de peligro.

Investigación. La UFI Delitos Especiales, bajo las directivas del fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera, quedó a cargo de establecer las circunstancias exactas del siniestro. Entre los puntos a determinar figuran la mecánica del choque y la eventual responsabilidad del conductor. Por el momento, la causa se concentra en reconstruir cómo se produjo la pérdida de control del vehículo.

El caso dejó como saldo daños materiales en tres rodados y atención médica preventiva para los ocupantes del automóvil. La evolución de la investigación fiscal y el resultado de las pericias serán los elementos que definan si hubo infracciones de tránsito o alguna otra conducta relevante para el expediente.