La periodista María Sol Urroz relató que denunció al cronista de C5N Diego Gabriele por violencia de género y hostigamiento, en un caso que tomó estado público tras un cruce en la red social X. Según su testimonio, la presentación judicial derivó en la entrega de un botón antipánico y en medidas que fueron adoptadas en 2021.

El episodio se difundió luego de una publicación de Robertito Funes Ugarte en X, en medio de una discusión con el portal Minuto 1. En ese mensaje, Funes Ugarte escribió: “Corrupto y atorrante, dejá de ensuciar. Hablá del periodista 'golpeador y ahorcador' de conductoras que tenés en tu canal, que sigue al aire. Sol Urroz fue víctima allí y taparon todo”. A partir de esa publicación, Urroz habló en el programa El Ejército de la Mañana, de Bondi Live, y dio detalles de su denuncia.

El vínculo y la denuncia

Urroz señaló que la relación con Gabriele comenzó en 2021, durante la pandemia, cuando ella trabajaba como conductora y él como cronista. Dijo que el noviazgo duró tres meses y que, tras la decisión de él de volver con su exmujer, se inició una etapa de hostigamiento. “Ahí no paraba de hostigarme y psicopatearme. Me llamaba para decirme que se iba a suicidar, que volvamos”, afirmó. También sostuvo que hubo un episodio de violencia física al relatar: “Además de hostigarme, de ser un psicópata y de volverme loca, me ahorcó con las dos manos en la cama hasta dejarme sin aire. Por suerte pude gritar y una vecina me escuchó”.

La conductora aseguró que, después de ese hecho, recurrió a la Justicia. “Lamentablemente, tuve que hacer la denuncia después de que él intentó matarme. En su momento, la Justicia actuó muy bien y rápido, me dieron un botón antipánico y me tomaron la denuncia”, dijo. En su relato, la intervención judicial fue inmediata y acompañada por medidas de resguardo personal, aunque no precisó en esta entrevista el estado procesal actual de la causa.

Hostigamiento posterior

Urroz agregó que el acoso continuó después de la presentación judicial y que también alcanzó a su entorno familiar. “Más allá de todo, él me siguió llamando para decirme por qué estaba saliendo con otra persona. Su mamá también me llamó para amenazarme... me decía que no me iba a salir barata la denuncia que había hecho”, sostuvo. En ese tramo de su testimonio, planteó además la dificultad para salir de situaciones de este tipo y dijo: “Entrás en un vínculo vicioso que no sabés cuándo vas a salir de ahí. Es muy difícil porque no te creen, te dicen que sos exagerada”.

La salida de C5N

Consultada por el rol de C5N, Urroz indicó que los hechos ocurrieron fuera del ámbito laboral y que por ese motivo no involucró directamente a la empresa en la causa. “En ese momento, desde C5N me contuvieron, pero fue algo más del ámbito privado. Esto fue en marzo y yo me fui del canal en noviembre. Ellos hicieron lo que estaba a su alcance, y yo no era quién para pedir que lo echaran, entonces preferí hacerme a un costado”, concluyó. Con ese marco, la secuencia quedó ubicada entre la denuncia, las medidas de protección y su desvinculación del canal meses después.