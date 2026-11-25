Víctor Hugo Salinas quedó con prisión preventiva efectiva por la acusación de haber sustraído $684.360 de una alcancía del santuario de la Difunta Correa. La medida fue dispuesta tras la audiencia correspondiente y el caso quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia. El proceso avanza hacia el juicio, previsto para el 2 de diciembre.

El fiscal Cristian Gerarduzzi, de la UFI Flagrancia, informó que Salinas está imputado por el robo del dinero de una de las alcancías del santuario. La imputación se sostiene en la investigación que determinó el monto presuntamente sustraído. En esta etapa, la Justicia resolvió mantenerlo detenido mientras se sustancia el expediente.

Antecedentes penales Uno de los elementos considerados en el caso es que Salinas registra cuatro condenas anteriores consecutivas. Ese dato fue tenido en cuenta al resolver la situación procesal del acusado. En términos judiciales, la prisión preventiva implica que el imputado permanece detenido mientras continúa la tramitación de la causa, sin que ello implique una condena firme por el hecho investigado.

Evaluación médica Antes de su traslado a la comisaría Novena, en Caucete, el imputado fue llevado al Hospital Lanteri para una evaluación psiquiátrica. Allí se definirá si debe permanecer internado o si está en condiciones de continuar el proceso judicial en la dependencia policial. Ese resultado puede incidir en la modalidad de cumplimiento de la medida dispuesta.

Con la prisión preventiva ya resuelta, la variable inmediata es la evolución de la evaluación psiquiátrica y la realización del debate oral fijado para el 2 de diciembre. Hasta entonces, la causa seguirá en trámite con el acusado bajo custodia y con la acusación formal por el monto atribuido en la investigación.