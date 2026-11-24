El hecho ocurrió cerca de las 20:40 en el barrio La Estación. La Policía secuestró un revólver calibre 38 y detuvo a Claudio Omar Palacios.

Un hombre que habría ingresado como cliente a un comercio de productos descartables en Rawson terminó detenido luego de que el dueño del local lo redujera tras una amenaza con arma de fuego. Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, el episodio ocurrió alrededor de las 20:40 en una vivienda con comercio ubicada en la manzana 23, casa 19, del barrio La Estación.

De acuerdo con la misma versión, el sospechoso pidió mercadería y, cuando tuvo al comerciante enfrente, habría sacado un revólver para exigirle dinero y pertenencias. La secuencia derivó en un forcejeo dentro del local, en el que el dueño resistió el intento de robo y comenzó a pedir ayuda a los gritos. Ese pedido alertó a vecinos y facilitó la intervención policial.

Intervención policial Cuando llegaron efectivos del Comando Radioeléctrico Sur, identificados como el cabo Benítez y el agente Silva, con apoyo de Motorizada II, encontraron al presunto asaltante reducido por un hombre que lo apuntaba con un arma. Los uniformados tomaron el control del procedimiento y aseguraron el lugar. En ese marco, el sospechoso fue identificado por la Policía como Claudio Omar Palacios, oriundo de la provincia de San Luis.

Secuestro y traslado En el operativo, los efectivos secuestraron un revólver Colt calibre 38 con seis cartuchos, según informaron fuentes policiales. Palacios quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría 6ta. La causa deberá avanzar ahora con la determinación de las circunstancias del hecho y la evaluación judicial de la conducta atribuida al sospechoso.

El caso dejó como dato central que el intento de robo no se concretó como estaba previsto, sino que terminó con intervención inmediata de la fuerza y con el arma presuntamente utilizada fuera de circulación. La actuación posterior quedará sujeta a las medidas que adopte la Justicia una vez incorporadas las actuaciones policiales.