Un hombre de 33 años fue detenido el último sábado en el microcentro de San Juan, luego de intentar sustraer una camiseta del Club Atlético Boca Juniors en un local oficial de Adidas ubicado en Tucumán 161 Sur. Según informaron desde la Policía a Telesol Diario, la prenda tenía un valor de vidriera de $159.999. La intervención terminó en la Galería Epicentro, donde fue interceptado por personal policial.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el hecho ocurrió alrededor de las 20:30, cuando el sospechoso ingresó al comercio vestido con gorra blanca, remera y pantalón cargo beige. La maniobra consistió en tomar una camiseta blanca con detalles azules y amarillos, talle L, y dañarla para arrancarle el sensor plástico de alarma. La intención era salir del local sin pagar, pero el movimiento fue advertido por los empleados.

Tras la detección de la maniobra, el hombre salió del negocio e intentó perderse entre los pasillos de la galería. Sin embargo, fue alcanzado pocos metros después por efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia, alertados por un empleado del comercio. La Policía identificó al aprehendido como Fabricio Gabriel Bartolacinni, con domicilio en el barrio AOMA, en Santa Lucía.

Intervención judicial Minutos más tarde se sumó al procedimiento el supervisor de la tienda, quien entregó la camiseta dañada y el sensor arrancado que habían quedado en el lugar. Con la intervención de los funcionarios de la UFI Flagrancia, el caso quedó registrado en el Legajo N° 120/26 y fue encuadrado provisoriamente como tentativa de robo simple, figura que contempla el inicio de ejecución del delito sin consumación.

Próximos pasos La continuidad del expediente dependerá de las medidas procesales que disponga la UFI Flagrancia en el marco de ese legajo. Por el momento, el dato central del caso es la aprehensión en flagrancia y la individualización del sospechoso, junto con la secuencia completa del intento de sustracción en pleno centro capitalino.