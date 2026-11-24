San Juan te Busca confirmó que Alma Angelina Díaz Silva fue encontrada tras varios días de búsqueda. No se informaron las circunstancias del hallazgo.

La organización San Juan te Busca confirmó que Alma Angelina Díaz Silva, de 15 años, fue encontrada en San Juan. La adolescente era buscada desde el 17 de noviembre de 2026, cuando se había denunciado su desaparición.

La información fue difundida este martes por la organización a través de sus canales oficiales. En ese mensaje se comunicó el hallazgo de la joven y se indicó que la búsqueda quedó sin efecto. La confirmación aportó tranquilidad después de varios días de seguimiento público del caso.

Hasta el momento, no se informaron detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrada. Tampoco se precisó si intervino alguna autoridad judicial o policial en el operativo, ni si hubo datos adicionales sobre el lugar o el estado de la adolescente. Ese punto permanece sin información oficial difundida por la organización.

La desaparición había sido denunciada el 17 de noviembre de 2026, fecha desde la cual se activó la búsqueda. La confirmación del hallazgo cierra, por ahora, el episodio principal informado por San Juan te Busca. Resta conocer si habrá una comunicación oficial complementaria sobre el caso.