La Policía lo detuvo tras una fuga por los techos y el secuestro de una mochila con tijeras. La causa quedó en Flagrancia y fue caratulada como robo agravado por escalamiento y violación de domicilio.

La Justicia de Flagrancia vinculó a Cristian Germán Sosa Riveros, de 41 años y domiciliado en el Lote Hogar N° 11 de Chimbas, con un frustrado intento de robo en una avícola de calle 25 de Mayo al 2653, ocurrido durante la madrugada del último domingo. La detención se produjo después de una fuga por los techos y de una intervención policial en una vivienda lindera. El caso quedó incorporado al Legajo N° 47/26 bajo el sistema de Flagrancia, que acelera la tramitación de hechos presuntamente cometidos en flagrancia.

Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, el sospechoso trepó al techo del comercio y cortó los cables a la altura del motor de un aire acondicionado. Esa maniobra dejó sin energía eléctrica al local y permitió advertir el episodio antes de que se consumara un robo, de acuerdo con la reconstrucción difundida por la fuerza. La intervención del Comando Radioeléctrico Norte se activó a partir de esa situación.

Secuestro y fuga Al advertir la llegada de los efectivos, Sosa Riveros intentó escapar saltando hacia una propiedad colindante. El propietario de ese inmueble autorizó el ingreso de los uniformados, lo que permitió concretar la aprehensión en el lugar. En las inmediaciones, la Policía además secuestró una mochila verde con varias tijeras, elementos que, según la investigación inicial, habrían sido utilizados para dañar la instalación del equipo de aire acondicionado.

Calificación legal Por disposición del ayudante fiscal José Quiroga, el detenido quedó imputado por robo agravado por escalamiento y violación de domicilio. El primer delito refiere al acceso a un inmueble por vías no habilitadas, como techos o muros, mientras que el segundo alude al ingreso sin autorización a una propiedad ajena. La causa continúa en trámite dentro del esquema procesal de Flagrancia, que concentra en plazos breves la investigación y la definición de medidas iniciales.

Con la identificación del sospechoso ya incorporada al expediente, el próximo paso dependerá de las resoluciones judiciales que se adopten en el marco del Legajo N° 47/26. Hasta el momento, la información disponible ubica el hecho en una avícola de 25 de Mayo al 2653 y deja asentado que la aprehensión se produjo tras una persecución breve y el secuestro de elementos presuntamente vinculados al intento de robo.