El hecho ocurrió en la intersección de las calles Saavedra y Roger Balet. El asfalto cedió repentinamente y una de las ruedas del vehículo quedó atrapada en el hundimiento, generando sorpresa entre los vecinos.

Un llamativo episodio se registró en barrio Palermo, cuando un camión repartidor terminó hundido luego de que cediera el pavimento en la intersección de las calles Saavedra y Rogger Balet.

Por motivos que no fueron precisados, el suelo cedió y el vehículo quedó parcialmente atrapado en el sector afectado, lo que dificultó su circulación.

El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona y volvió a poner en evidencia los inconvenientes que puede ocasionar el deterioro de la calzada.

No trascendieron detalles sobre posibles daños en el camión ni sobre las causas que provocaron el hundimiento.