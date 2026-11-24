Un llamativo episodio se registró en barrio Palermo, cuando un camión repartidor terminó hundido luego de que cediera el pavimento en la intersección de las calles Saavedra y Rogger Balet.
Por motivos que no fueron precisados, el suelo cedió y el vehículo quedó parcialmente atrapado en el sector afectado, lo que dificultó su circulación.
El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona y volvió a poner en evidencia los inconvenientes que puede ocasionar el deterioro de la calzada.
No trascendieron detalles sobre posibles daños en el camión ni sobre las causas que provocaron el hundimiento.