Un joven de 28 años fue detenido en Villa Italia tras un asalto a un adolescente de 15 años. La causa quedó en Flagrancia por tentativa de robo.

Un joven de 28 años fue imputado por tentativa de robo en Rawson después de un episodio ocurrido durante la madrugada del domingo en Villa Italia, donde, según la Policía, asaltó a un adolescente de 15 años y luego fue golpeado por amigos de la víctima. El caso quedó a disposición de la Justicia bajo el sistema especial de Flagrancia, que acelera la tramitación de hechos con aprehensión inmediata.

Fuentes policiales identificaron al detenido como Lucas Jonathan Herrera, con domicilio en calle Comandante Cabot, en la misma zona donde se produjo el hecho. De acuerdo con el parte, el episodio comenzó cerca de las 2:58 en la intersección de Comandante Cabot y Virgen de Itatí, cuando el sospechoso habría abordado al menor y le sustrajo una bicicleta rodado 29 marca Mint, un teléfono celular Motorola G24 y una campera rosada marca Adidas.

Tras el robo, la víctima pidió ayuda a sus amigos, quienes salieron en busca del presunto autor y lo interceptaron a pocas cuadras, en el cruce de Virgen de Itatí y Venecia. Allí recuperaron los elementos denunciados como robados y comenzaron a golpearlo con puños y patadas hasta dejarlo tendido en el suelo, con el torso desnudo. La intervención policial se produjo a las 3:05, luego de un aviso al 911 por una gresca en la vía pública.

Intervención policial y médica

Efectivos del Comando Radioeléctrico Sur dispersaron al grupo y resguardaron la integridad física de Herrera, según informaron fuentes policiales. Por los golpes recibidos, intervino una ambulancia del servicio de emergencias 107, que lo examinó en el lugar. Luego de la atención, un enfermero constató que estaba en condiciones de quedar alojado en sede policial.

Intervención fiscal

Con la actuación del ayudante fiscal Alejandro Solera y por directiva de la fiscal de turno Virginia Branca, el caso quedó vinculado al Legajo N° 28/26 de la Comisaría 24ta. Herrera fue imputado por el delito de tentativa de robo, mientras continúa la tramitación del expediente en el sistema de Flagrancia. La evolución procesal dependerá de las medidas que adopte la fiscalía en las próximas horas.