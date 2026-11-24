El debate que investiga a tres efectivos por apremios ilegales y lesiones graves contra un joven con retraso madurativo debió postergar su inicio porque uno de los imputados llegó tarde a la audiencia. La fiscalía pide 4 años de prisión efectiva y 8 de inhabilitación especial, mientras las defensas apuntaron a los antecedentes de la víctima y a un presunto linchamiento vecinal.

El juicio oral y público contra tres efectivos de la Policía de San Juan, acusados de propinarle una golpiza a un joven con retraso madurativo en Rawson y de falsificar actas para encubrir el episodio, comenzó este martes en Tribunales con un traspié inicial. A las 8:00, hora fijada para el inicio de la audiencia, uno de los imputados no se encontraba en la sala, lo que impidió que el debate arrancara en el horario previsto. La jueza a cargo del tribunal unipersonal, Mabel Moya, debió ordenar su búsqueda para destrabar la instancia.

El ausente era el cabo Leandro Emanuel Paredes, quien actualmente cumple funciones en el Comando Urbano. Ante su falta, la magistrada resolvió ordenar el traslado del efectivo por la fuerza pública. Paredes se presentó con demora en el edificio judicial y justificó el atraso alegando que "se le rompió el auto", según trascendió en la audiencia, lo que permitió dar inicio formal al juicio.

Junto a Paredes están acusados el cabo Diego Antonio Díaz y el agente Fernando Antonio Aballay, quien presta servicios en el área de Intendencia (D-4). Los tres integrantes de la fuerza, que al momento de los hechos revistaban en la Motorizada N.º 2, son investigados como coautores de cuatro delitos: apremios ilegales, lesiones graves, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la elevación a juicio dispuesta por la jueza de Garantías Carolina Parra, el Ministerio Público Fiscal sostiene el pedido de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo y 8 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos contra los tres efectivos.

La causa se originó a partir de la denuncia de Paola Capdevila, madre de la víctima, por hechos ocurridos en agosto de 2024 en el barrio La Estación, de Rawson. En una instancia previa de la investigación, los tres policías habían negado ante la Justicia su participación en la agresión.

La estrategia de las defensas

Tras la exposición de la fiscalía, los tres abogados defensores presentaron sus teorías del caso con el objetivo de desligar a sus clientes de la acusación y cuestionar la conducta previa de la víctima, identificada como Claudio Gastón Ochoa Capdevila. Reinaldo Bedini, defensor del cabo Díaz, negó la existencia del hecho tal como lo plantea la fiscalía y sostuvo que el joven atropelló a un niño dentro del barrio y que, a raíz de ese episodio, fue casi linchado por vecinos.

Maximiliano Páez Delgado, defensor del agente Aballay, afirmó que el denunciante continúa cometiendo hechos ilícitos hasta la actualidad. Según su relato, Ochoa Capdevila huyó cuando los efectivos intentaron entrevistarlo, tropezó con un menor, cayó al suelo y fue golpeado por vecinos, de modo que al intervenir los policías ya se encontraba ensangrentado. El defensor remarcó además que Aballay no ejercía autoridad dentro del grupo y que se limitó a responder órdenes.

Juan Fonzalida, defensor del cabo Paredes, sostuvo que durante el debate quedará demostrado que su cliente no cometió delito alguno. Volvió a referirse a los antecedentes penales de Ochoa Capdevila y afirmó que el joven golpeó a un funcionario policial antes de darse a la fuga. Señaló, según su versión, que Paredes fue el último de los efectivos en llegar al lugar y cuestionó que la fiscalía no logró acreditar de qué manera resultó herido el joven.

El hecho investigado

Según la acusación fiscal, el episodio ocurrió la tarde del 19 de agosto de 2024 en Rawson, cuando los tres efectivos de la Motorizada N.º 2 interceptaron a Ochoa Capdevila, de 20 años, con retraso madurativo leve y epilepsia, bajo la presunción de que la bicicleta en la que circulaba era robada. De acuerdo con la investigación, el rodado había sido ganado recientemente por su madre en un sorteo por el Día de las Infancias. El joven, que había salido a comprar galletas para su hija, se asustó ante la intimidación policial, intentó escapar, tropezó con un niño y cayó sobre la vereda.

Según la acusación, allí fue alcanzado, esposado y golpeado en el suelo por los efectivos, quienes le habrían asestado un golpe en el rostro que le provocó una doble fractura de mandíbula. La lesión demandó una cirugía reconstructiva con colocación de tornillos, le generó 120 días de incapacidad y le dejó secuelas de estrés postraumático severo, de acuerdo con la investigación fiscal. Cuando Paola Capdevila llegó al lugar para acreditar el origen lícito de la bicicleta, terminó arrestada como contraventora.

Pruebas del presunto encubrimiento

Según sostiene la fiscalía, al conocerse la gravedad de la lesión tras la derivación hospitalaria de la víctima, los policías habrían montado una coartada: redactaron un acta en la que aseguraban que Ochoa Capdevila los había atacado con una navaja, arma que según la acusación fue plantada en la escena, y que el joven había sido linchado por vecinos. Además, radicaron denuncias penales contra él en la Comisaría 6.ª por atentado, resistencia a la autoridad y amenazas.

De acuerdo con la investigación, el análisis de los teléfonos celulares secuestrados permitió recuperar un audio de WhatsApp enviado por el cabo Díaz en el que instruía a sus compañeros: "No mirá, cambiemos el acta, porque esto trae... dice que tiene una fisura en la mandíbula". A ello se sumó una pericia caligráfica que, según la fiscalía, acreditó que el cabo Paredes falsificó la firma de Díaz en las actuaciones, además de testimonios de vecinos del barrio que desmintieron una agresión civil contra el joven. Con ese cúmulo probatorio, la jueza de Garantías Carolina Parra elevó la causa a juicio en octubre pasado, instancia que ahora se desarrolla bajo la conducción de la jueza Moya.

Datos a seguir: el debate oral continúa en Tribunales de San Juan bajo la conducción de la jueza Mabel Moya, con la declaración de testigos y peritos ofrecidos por la fiscalía y las defensas.