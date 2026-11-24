Familiares y allegados difundieron su imagen para pedir datos sobre su paradero. Señalaron que atraviesa un momento personal delicado tras la muerte de su padre.

Familiares y allegados de Elías Díaz, un joven sanjuanino de 19 años, iniciaron una campaña de difusión para dar con su paradero luego de que se ausentara sin dejar rastros.

El pedido fue difundido por su entorno como una solicitud de colaboración a la comunidad, en un contexto que describieron como delicado por el reciente fallecimiento de su padre. Ese dato fue incorporado por sus seres cercanos para explicar la preocupación que rodea su ausencia.





Según el mensaje divulgado, cualquier información que permita reconstruir su recorrido o ubicarlo puede ser útil, incluso si se trata de un dato menor. La familia pidió compartir su fotografía y aportar antecedentes que ayuden a orientar la búsqueda.

Quienes puedan brindar información certera sobre el paradero de Elías Díaz deben comunicarse con el número difundido en el flyer oficial de búsqueda, o dar aviso a la dependencia policial más cercana. También se encuentra habilitada la línea de emergencias 911.