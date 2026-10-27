El siniestro ocurrió sobre la Ruta 10, en Las Casuarinas. El fuego alcanzó parte de la carga y generó preocupación por la cercanía con una estación de servicio.

Un camión se incendió sobre la Ruta 10, en la zona de Las Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo, frente a una estación de servicio. El fuego afectó al vehículo y parte de su carga, de acuerdo con el material difundido por el periodista Ariel Rodríguez. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el origen del siniestro.

La proximidad con instalaciones de expendio de combustible fue el principal elemento que generó preocupación en el lugar. Sin embargo, no se informó si las llamas alcanzaron la estación de servicio ni si hubo personas heridas. Tampoco se precisaron, por ahora, las circunstancias en las que comenzó el incendio.

El episodio quedó registrado en imágenes difundidas por Ariel Rodríguez, en las que se observa el rodado en llamas y parte de la carga comprometida. Ese registro permitió dimensionar la magnitud del hecho, aunque no reemplaza la información oficial que todavía no fue divulgada. La ausencia de datos sobre el origen del fuego deja abiertas las causas del incidente.

Mientras se aguardan precisiones de las autoridades, el caso vuelve a exponer el riesgo que implica un incendio vehicular en zonas cercanas a depósitos o expendio de combustibles. En ese tipo de escenarios, la presencia de materiales inflamables o sustancias peligrosas puede agravar las consecuencias del siniestro. Por ese motivo, la evolución del caso dependerá de los informes técnicos y de las actuaciones que se realicen en el lugar.

Hasta que se conozcan esos datos, no hay confirmación oficial sobre daños adicionales ni sobre eventuales intervenciones de emergencia en la estación de servicio. El punto central a seguir es la determinación del origen del fuego y si hubo afectación sobre otras instalaciones del sector.