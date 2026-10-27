La causa sigue como homicidio en riña y la Justicia ordenó pericias genéticas. La familia reclama avanzar a homicidio simple para identificar al autor de la herida mortal.

La causa por la muerte de Uriel Ríos, el adolescente de 17 años que murió tras recibir una puñalada durante una pelea en Pocito, continúa caratulada como homicidio en riña. La familia sostiene que el expediente debería avanzar hacia la figura de homicidio simple, con el objetivo de establecer con precisión quién provocó la herida mortal. El hecho ocurrió el 21 de septiembre y la investigación sigue en trámite.

La Justicia ordenó la extracción de muestras genéticas, es decir, análisis de ADN, a los imputados y también a Uriel. La medida apunta a determinar a quién pertenece la sangre hallada en prendas de vestir incorporadas al expediente. El abogado Martín Zuleta, representante de la familia, señaló que aportarán información para colaborar con la investigación.

Prueba genética En esta etapa procesal, la incorporación de pericias busca precisar la secuencia de hechos y la eventual autoría de la lesión que derivó en la muerte del adolescente. La calificación legal vigente, homicidio en riña, mantiene abierta la discusión sobre la responsabilidad individual dentro del episodio investigado. El eventual cambio de carátula dependerá de los resultados de las medidas ordenadas y de la valoración judicial posterior.

Zuleta también procura constituirse como querellante, es decir, como la parte que representa a la víctima dentro del proceso penal, en la causa por la muerte de Gonzalo Quinteros, ocurrida en Villa Primero de Mayo, en Chimbas. La intención es que los padres del joven sean reconocidos como parte querellante en el expediente, que tramita en el Primer Juzgado Penal de la Niñez. Ese planteo se vincula con la posibilidad de intervención de la querella en la Justicia Penal Juvenil.

Marco legal Según explicó el abogado, la ley nacional vigente habilita la participación de la querella en la Justicia Penal Juvenil, aunque su aplicación plena todavía no se puso en marcha en San Juan. Zuleta sostuvo que esa norma nacional prevalece sobre las disposiciones provinciales y debe interpretarse junto con los tratados internacionales de derechos humanos firmados por la Argentina. La definición sobre ese alcance quedará en manos de la Justicia en cada expediente, mientras continúan las medidas de prueba en la causa por Uriel Ríos.