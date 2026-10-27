La causa por la muerte de Brisa Gallardo, la motociclista de 23 años fallecida en un siniestro vial en San Juan, sumó este martes una nueva instancia judicial. Tras escuchar los argumentos de la defensa de Mateo Joaquín Argüello Medawar, el juez de impugnación Maximiliano Blejman indicó que utilizará el plazo legal de 30 días hábiles para resolver el recurso presentado. La decisión alcanzará al planteo central sobre la validez de una norma provincial vinculada con la prioridad de paso en avenidas.

El recurso fue impulsado por el abogado defensor José Beltrán, quien cuestionó la resolución de la jueza de garantías Verónica Chicón. Según expuso, la magistrada rechazó el pedido de inconstitucionalidad e inaplicabilidad del Decreto Reglamentario Provincial 250-R, que establece la prioridad de paso para los vehículos que circulan por avenidas. La defensa sostiene que esa disposición contradice la Ley Nacional de Tránsito 24.449, a la que la provincia adhirió.

El eje normativo El planteo se centra en si la Provincia puede regular por decreto una materia ya prevista por una ley nacional. Beltrán afirmó que la regla general de tránsito es la prioridad de paso para quien circula por la derecha, con excepciones, y que el decreto provincial de 2006 no puede alterar ese criterio. En la instancia anterior, la jueza Chicón rechazó ese argumento después de escuchar al fiscal Iván Grassi, quien sostuvo que las provincias tienen facultades para ordenar el tránsito dentro de sus territorios y fijar reglas particulares.

Incidencia en el expediente La discusión normativa tiene efecto directo en la investigación por el siniestro vial que provocó la muerte de Gallardo. Según el expediente, la joven circulaba en motocicleta por avenida Ignacio de la Roza cuando el automóvil conducido por Argüello Medawar intentó cruzar desde calle Catamarca. En ese marco, definir qué vehículo tenía prioridad de paso resulta uno de los puntos centrales para el avance del proceso judicial.

Antecedentes y alcance La cuestión excede este caso concreto. De acuerdo con los antecedentes mencionados en la causa, la interpretación sobre la prioridad de paso en las avenidas de San Juan generó criterios distintos en el fuero civil durante aproximadamente dos décadas, sin una definición definitiva de la Corte de Justicia provincial. Por eso, la resolución de Blejman no solo impactará en este expediente, sino también en el criterio que se adopte sobre la norma cuestionada.

Con la audiencia de impugnación ya realizada, resta esperar el pronunciamiento del juez. Su resolución fijará si se mantiene el criterio adoptado en primera instancia o si corresponde modificarlo, y determinará cómo sigue la discusión sobre la aplicación del decreto provincial en el proceso por la muerte de Brisa Gallardo.