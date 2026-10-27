Un mensaje intimidatorio apareció en la secundaria Juan Mantovani y derivó en medidas preventivas. La Policía busca identificar a quien escribió la nota.

Una amenaza escrita aparecida el viernes en la escuela secundaria Juan Mantovani, de Albardón, obligó a activar medidas preventivas para resguardar a estudiantes, docentes y personal. El mensaje contenía una advertencia de ataque con un arma y fue incorporado a la investigación policial.

El texto hallado decía: “Los voy a matar a todos con un arma”. Tras el hallazgo, las autoridades escolares dieron aviso a la Policía, que trabaja para determinar quién redactó la nota y en qué circunstancias fue dejada en el establecimiento. La identificación del autor todavía no fue establecida.

De acuerdo con fuentes cercanas a la causa, una de las hipótesis apunta a un estudiante de los cursos superiores de la institución. Esa línea de investigación no altera, por ahora, la presunción sobre la autoría, que sigue sin confirmarse en el expediente. La pesquisa continúa abierta para precisar si la amenaza tuvo un origen interno y quién pudo haberla escrito.

Medidas preventivas Ante la gravedad del mensaje, las autoridades notificaron al Ministerio de Educación y organizaron reuniones con las familias para informar lo ocurrido y canalizar la preocupación de la comunidad educativa. Además, efectivos policiales realizaron controles a los alumnos al ingresar a la escuela desde el lunes hasta este miércoles.

Según la información disponible, durante esos procedimientos no se detectaron novedades que agravaran la situación. La investigación sigue en curso y el objetivo oficial es identificar a la persona que escribió la amenaza. Mientras tanto, la escuela mantiene el seguimiento del caso y de las medidas de seguridad adoptadas.