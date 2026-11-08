Un ataque armado en Trujui dejó un bebé muerto y dos heridos. La fiscalía investiga a tres sospechosos y el posible blanco era un hombre ligado al narcotráfico.

Un bebé de 10 meses murió y su madre y su hermana de 10 años resultaron heridas después de una balacera ocurrida el sábado por la noche en el barrio 1° de Marzo, en Trujui, partido bonaerense de Moreno. Según la reconstrucción inicial, el ataque habría estado dirigido contra un hombre vinculado al narcotráfico, que salió ileso. Los disparos, sin embargo, atravesaron una vivienda lindera y alcanzaron a la familia que estaba en el lugar.

De acuerdo con las primeras informaciones, dos hombres y una mujer llegaron armados hasta el domicilio y abrieron fuego contra una casa. El objetivo era un vecino con antecedentes por delitos relacionados con el narcotráfico, aunque esa condición surge de la versión inicial de la investigación y no altera el objeto de la pesquisa penal. En ese contexto, los investigadores intentan determinar si el ataque respondió a un ajuste de cuentas o a otra motivación todavía no precisada.

El bebé recibió un disparo en la espalda y fue trasladado de urgencia a una Unidad de Pronta Atención (UPA) de la zona, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero murió. La madre sufrió un balazo en la ingle y la niña fue herida en el brazo izquierdo. Según las primeras informaciones, ambas permanecían fuera de peligro tras recibir asistencia médica.

Investigación en curso

Tras los disparos, los tres atacantes escaparon y son buscados por la Policía. Según la información difundida por medios nacionales, los sospechosos ya habrían sido identificados, aunque esa circunstancia no fue confirmada en detalle en el material disponible. La causa quedó a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, titular de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

La investigación fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Esa calificación penal alcanza al fallecimiento del bebé y habilita medidas de prueba para reconstruir el recorrido de los disparos, el vínculo entre los agresores y el hombre que habría sido el blanco original, y el grado de participación de cada uno de los sospechosos.

Por estas horas, la fiscalía y la Policía procuran establecer las circunstancias exactas del ataque y el itinerario de fuga de los autores. El avance de la causa dependerá de las pericias sobre la escena, los testimonios de vecinos y la identificación formal de los tres presuntos atacantes.