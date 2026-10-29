La madre pidió auxilio en una unidad operativa y una agente inició las maniobras de reanimación. El bebé fue trasladado al Centro de Salud Báez Laspiur y quedó en observación.

Un bebé de un mes fue reanimado en un patrullero durante la madrugada del jueves en Chimbas, luego de sufrir un ahogamiento mientras tomaba leche, según datos policiales difundidos a Telesol Diario. El episodio comenzó a las 1:15, cuando la madre llegó a la Unidad Operativa Mariano Moreno pidiendo auxilio porque el recién nacido no respiraba. La intervención policial permitió sostener la asistencia hasta su llegada al Centro de Salud Báez Laspiur.

Intervención inmediata

La agente Mónica Sánchez, que estaba de guardia, recibió al bebé, constató que no reaccionaba y comenzó con maniobras de Heimlich, técnica de primeros auxilios destinada a desobstruir las vías respiratorias. En paralelo, se sumaron efectivos que realizaban recorridas en la zona: la cabo primero Jessica Garay, el cabo César Balmaceda de la Unidad Operativa Centenario, el cabo Leandro Cuenca y el agente Sergio Conejero de la Unidad Operativa Chimbas Sur. Ante la persistencia del cuadro, se resolvió el traslado inmediato en un patrullero.

Traslado de urgencia

La cabo primero Garay llevó al recién nacido en el asiento del móvil policial y salió a máxima velocidad hacia el centro de salud, con sirenas encendidas y acompañamiento de un vehículo de la Comisaría 17ma.. Durante el trayecto, continuó con masajes de reanimación y primeros auxilios sobre el pecho del bebé. De acuerdo con la información policial, en ese recorrido el menor comenzó a llorar, recuperó la respiración por sus propios medios y reaccionó antes de llegar al centro asistencial.

Atención médica

Al arribar al Centro de Salud Báez Laspiur, personal profesional asistió al niño y confirmó que se encontraba fuera de peligro, según la misma versión policial. El bebé quedó en observación para control. La secuencia dejó como dato central la respuesta coordinada entre la madre, la guardia de la unidad operativa y los efectivos que intervinieron en el traslado.

El caso ocurrió en un horario en el que la disponibilidad de una ambulancia puede condicionar los tiempos de atención inicial, por lo que la reacción policial fue determinante para sostener la asistencia hasta la derivación sanitaria. La información difundida no precisa otros antecedentes clínicos del recién nacido ni el parte médico posterior, por lo que el seguimiento queda atado a la evolución que registre el centro de salud.