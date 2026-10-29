La Policía secuestró una moto guadaña en un descampado de 25 de Mayo tras la fuga de un sospechoso. La UFI de Delitos contra la Propiedad ordenó citar al denunciante para acreditar la titularidad.

Un procedimiento de la Comisaría 10ma permitió recuperar este jueves, cerca de las 10:10, una moto guadaña en 25 de Mayo, luego de que un sospechoso la abandonara durante una huida a pie por un descampado. El operativo se desarrolló en inmediaciones de calle número 4 y calle Enfermera Medina, en la zona del barrio Peniel. La intervención se originó a partir del aviso de un transeúnte que advirtió la presencia de un hombre encapuchado con un objeto de procedencia dudosa.

Según informaron desde la Policía a Telesol Diario, los efectivos realizaban tareas de recorrida preventiva cuando recibieron la alerta y se dirigieron al lugar. Allí interceptaron a un individuo que llevaba una carga sobre el hombro. Cuando intentaron identificarlo, el sospechoso escapó hacia un descampado colindante y arrojó el bulto a pocos metros. Por las condiciones descriptas por los uniformados —rostro tapado, ropa oscura, tez delgada y una estatura aproximada de 1,60 metros— no pudo ser individualizado en el momento.

Secuestro y verificación

Al revisar el sitio donde fue abandonado el elemento, el personal policial constató que se trataba de una moto guadaña de mano marca Lüsqtoff, de colores naranja y negro. El aparato fue secuestrado y trasladado a la sede de la Comisaría Décima. Una vez allí, los investigadores hicieron una compulsa en la base de datos interna y advirtieron que el objeto coincidía con el denunciado el 26 de octubre en esa misma jurisdicción.

Con ese resultado, la Policía mantuvo comunicación telefónica con la doctora Milagros Pelayes, auxiliar del despacho de urgencias de la U.F.I. de Delitos contra la Propiedad. La funcionaria dispuso que se cite formalmente al denunciante original, se le reciba el acta de reconocimiento del objeto y presente la documentación necesaria para acreditar la titularidad. Ese paso es el que permitirá avanzar con la restitución del bien, si la verificación resulta positiva.

Por el momento, la causa queda atada a la identificación del sospechoso y a la constatación documental del elemento secuestrado. La intervención judicial quedó en manos de la fiscalía especializada en delitos contra la propiedad, mientras la Policía mantiene la pesquisa sobre la persona que escapó del control preventivo en 25 de Mayo.