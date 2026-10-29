El cuerpo fue encontrado en un departamento alquilado en el fondo de una propiedad. La autopsia deberá determinar la causa y la fecha de muerte.

Un hombre fue hallado muerto en un departamento que alquilaba en el fondo de una propiedad de Santa Lucía, en la zona de Callejón Jofré, detrás de Villa Marini. El descubrimiento se produjo en las últimas horas, cuando el dueño del inmueble advirtió un fuerte olor proveniente del lugar y dio aviso al 911.

La víctima fue identificada como Antonio Vergara, quien habría sido visto por última vez el pasado domingo. De acuerdo con las primeras estimaciones forenses, llevaba al menos tres días fallecido, aunque la data exacta de la muerte deberá establecerse mediante la autopsia. El caso quedó bajo investigación para precisar qué ocurrió en las horas previas al hallazgo.

Intervención policial Según la información del caso, el propietario percibió un olor nauseabundo y observó una inusual cantidad de moscas que salían del departamento ubicado en la parte trasera del terreno. Cuando llegó la policía, los efectivos no pudieron ingresar por sus propios medios y debieron forzar la puerta de entrada. En el interior encontraron el cuerpo del inquilino, que se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Personal médico del servicio de emergencias 107 constató el fallecimiento y luego intervino un médico legista. En una primera revisión, ese profesional indicó que el cuerpo no presentaba signos de violencia ni indicios de criminalidad. Fuentes judiciales también señalaron que la vivienda estaba cerrada desde el interior y que ninguna de las aberturas mostraba señales de haber sido violentada.

Elementos secuestrados Durante la inspección ocular, las autoridades secuestraron un teléfono celular, una billetera con documentación personal y 10.000 pesos en efectivo. Además, se informó que no hay cámaras de seguridad en las inmediaciones, por lo que no existen registros que permitan reconstruir con precisión los movimientos de los días previos al hallazgo. Ese dato limita por ahora la posibilidad de establecer una secuencia completa de los hechos.

Según los antecedentes incorporados a la investigación, Vergara había cumplido recientemente una condena de cuatro años de prisión efectiva por abuso sexual. Por el momento, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, que deberá determinar las causas del fallecimiento y precisar cuándo ocurrió. Mientras tanto, quedó una consigna policial en el domicilio de Callejón Jofré a la espera de los resultados forenses.