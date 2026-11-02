El siniestro ocurrió en la esquina de Av. España y San Francisco del Monte, sin heridos. Uno de los protagonistas increpó al periodista Oscar Rodríguez mientras cubría el hecho.

Un choque entre un Chevrolet Corsa y un Ford Falcon se registró este lunes a la mañana en la intersección de Av. España y San Francisco del Monte, en Capital, a metros del Lateral de Circunvalación. Según la reconstrucción realizada por TELESOL desde el lugar, no hubo personas heridas. El episodio tuvo además un incidente posterior cuando uno de los protagonistas increpó al movilero Oscar “Gallego” Rodríguez mientras transmitía desde la vía pública.

Mientras Rodríguez relataba la mecánica del siniestro, uno de los involucrados se acercó por detrás y lo interpeló con la frase: “Te estoy hablando”. Luego insistió: “¿Vos tenés permiso para grabar a los... para poder grabar?”, pese a que la cobertura se desarrollaba en un espacio público. El periodista respondió que estaba trabajando en la vía pública y ante una situación habitual. El intercambio quedó registrado en la cobertura televisiva.

La mecánica del impacto





De acuerdo con la reconstrucción difundida por el medio, el Chevrolet Corsa circulaba por el Lateral de Circunvalación de este a oeste y, al llegar a España, realizó el giro para continuar por San Francisco del Monte hacia el oeste. En ese momento, el Ford Falcon, que transitaba de sur a norte, impactó sobre el costado izquierdo del otro vehículo. Tras el choque, el Falcon perdió el control y avanzó en contramano unos metros hasta una parada de colectivos de RedTulum.

El hecho no dejó lesionados, pese a la intensidad del impacto, según se informó desde el lugar. En la escena trabajó personal de la Seccional 3ra, que tomó los datos correspondientes del siniestro. La intervención policial quedó limitada a la constatación del episodio y al relevamiento de la información inicial.

Intervención policial





La presencia de la fuerza en el lugar permitió ordenar el tránsito y registrar las circunstancias básicas del choque en una zona de alto flujo vehicular. El punto exacto del siniestro, a pocos metros del Lateral de Circunvalación, vuelve a poner en foco la complejidad de esa intersección para la circulación en Capital. No se informaron, en el material difundido, medidas posteriores ni actuaciones judiciales derivadas del episodio.

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