Axel Rodrigo Tejada Garay, de 22 años, quedó imputado por tentativa de robo agravado por escalamiento. La Policía informó que sufrió mordeduras de un perro y que el centro de salud no tenía insumos para suturarlo.

Un joven de 22 años quedó detenido en Pocito tras ser sorprendido dentro de una vivienda del Barrio Huarpe en un hecho que la Policía encuadró como tentativa de robo agravado por escalamiento. El procedimiento quedó a cargo del Comando Radioeléctrico Sur y derivó en su alojamiento en la Subcomisaría Buenaventura Luna.

Según el parte policial difundido a Telesol Diario, el episodio ocurrió a las 07:03 del último domingo en una casa de la Manzana C, donde descansaba un joven de 30 años en la vivienda de su madre. Al escuchar ruidos en el techo, salió al patio y advirtió que un intruso intentaba pasar una bicicleta rodado 26, de color negra, con canasto y porta bulto, a un cómplice que estaba sobre la cubierta. Al ser descubiertos, uno de ellos escapó y el otro fue reducido en el lugar.

Intervención policial y médica

De acuerdo con la misma versión, el hijo de la propietaria golpeó al sospechoso para impedir la fuga y la mascota de la casa también intervino, provocándole mordeduras en ambos antebrazos y en los tobillos. Una vecina salió de su domicilio y colaboró para mantenerlo reducido hasta la llegada de las patrullas. El aprehendido fue identificado por la Policía como Axel Rodrigo Tejada Garay, domiciliado a una cuadra del lugar.

Ante las heridas, la fuerza solicitó una ambulancia del 107. La doctora Belén Opaso, matrícula profesional 4503, realizó las primeras curaciones y consideró que uno de los cortes profundos en el antebrazo requería sutura inmediata, siempre según el reporte policial. Luego, el detenido fue trasladado al Centro de Salud René Favaloro, donde la enfermera de guardia, Angélica Molina, informó que no contaban con insumos para la sutura, por lo que la atención se limitó a un vendaje con cinta de aproximación.

Más tarde, Tejada Garay fue llevado a la Subcomisaría Buenaventura Luna y quedó vinculado al Legajo N° 63/26, por directivas del ayudante fiscal Sebastián Miranda, de la UFI Flagrancia. El expediente quedó caratulado como tentativa de robo agravado por escalamiento, una figura que contempla el ingreso mediante trepada o acceso no autorizado a un inmueble. La causa seguirá su curso en la instancia de flagrancia, mientras se mantiene la investigación sobre la participación del segundo sospechoso que logró huir.