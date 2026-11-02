Un vecino de Villa Nueva, en Capital, denunció que desde hace cinco años su familia sufre amenazas, robos y agresiones atribuidas a integrantes de la familia conocida como “Los Droguita”, oriunda del Barrio General Acha. L.G. sostuvo en diálogo con TELESOL que presentó diez denuncias y que, hasta ahora, no obtuvo una medida perimetral.

El denunciante afirmó que vive en el barrio desde hace seis años y que el conflicto se repite desde hace cinco. Según su relato, en la jornada anterior le arrojaron piedras a su vivienda y una de ellas lo golpeó en la cabeza. También aseguró que recibió amenazas de muerte contra él y su familia, aunque esas manifestaciones forman parte de su denuncia y no fueron corroboradas en esta publicación.

Estado de salud y reclamo Además, L.G. vinculó la situación con el estado de salud de su esposa, quien —según dijo— sufrió un ACV (accidente cerebrovascular) y aneurismas, y se encuentra postrada en una cama, a la espera de otra operación. En ese marco, afirmó que las situaciones de tensión agravan el cuadro familiar y cuestionó la falta de respuesta policial y judicial. También indicó que el fiscal le pidió testigos y que, según su versión, los vecinos no quieren declarar.

Uso del domicilio El vecino señaló que el origen del conflicto estaría en que presuntos agresores usarían su domicilio para emboscar a repartidores y choferes de aplicaciones como deliverys, Uber y Didi. Dijo que esa modalidad afectó a varios habitantes de la zona, aunque no aportó en la entrevista otros elementos documentales sobre esos hechos. También relató que el jueves debió trasladar a su esposa en silla de ruedas hasta Mendoza y Circunvalación para tomar un remis rumbo al hospital.

Sin medida de restricción En su exposición, L.G. insistió en que la situación lleva años sin resolución y que, al menos hasta el momento de la entrevista, no le concedieron la restricción de acercamiento que pidió. El caso queda ahora sujeto a la intervención que corresponda de las autoridades judiciales, mientras el denunciante sostiene que seguirá reclamando protección para su familia.