El fiscal Roberto Ginsberg confirmó daños al tractor por parte de familiares de la víctima y dijo que el conductor sigue detenido. La causa tramita como homicidio culposo agravado.

La muerte de Cristian David Videla, el policía de 22 años que chocó con su motocicleta contra un tractor en Sarmiento, quedó bajo una investigación que ahora concentra la atención en las condiciones de circulación del vehículo agrícola y en su sistema de luces. El fiscal Roberto Ginsberg confirmó además que, al llegar al lugar, encontró a familiares de la víctima destruyendo el rodado, aunque aclaró que el conductor no fue agredido.

“Cuando nos hicimos presentes en el lugar del hecho, familiares de la víctima se encontraban destruyendo prácticamente este tractor”, relató Ginsberg en diálogo con TELESOL. El funcionario judicial sostuvo que el estado del vehículo será determinante para establecer cómo ocurrió el siniestro y si el tractor tenía las luces en funcionamiento al momento del impacto. En esa línea, señaló que el arado enganchado podría haber obstruido la señalización trasera.





El hecho ocurrió este domingo 1 de noviembre, alrededor de las 21:30, sobre la Ruta Nacional 40. Según precisó el fiscal, Videla circulaba en una motocicleta Honda de 150 centímetros cúbicos cuando impactó desde atrás contra un tractor Fiat de color naranja que avanzaba en sentido sur-norte. “Se produjo inmediatamente el fallecimiento del conductor de la motocicleta”, indicó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Marco de la causa





La investigación quedó encuadrada como homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria. Entre los elementos que analiza la fiscalía figura la circulación del tractor por la calzada durante la noche, una conducta que, según explicó Ginsberg, está prohibida por la normativa de tránsito. El fiscal también afirmó que el punto de impacto fue determinado para descartar, en principio, que el vehículo agrícola circulara por la banquina.

Pruebas y próximos pasos

En paralelo, se tomaron muestras al conductor del tractor y al motociclista fallecido, aunque los resultados aún no estaban disponibles. También intervino personal de Criminalística, que realizó fotografías y comenzó a tomar declaraciones a posibles testigos del hecho. Ginsberg adelantó que la audiencia de formalización se realizará dentro de las 72 horas posteriores al accidente. Además, confirmó que Videla era oriundo de Sarmiento y que llevaba casco al momento del choque.

El conductor del tractor permanece detenido mientras avanza la instrucción penal preparatoria. La definición sobre el funcionamiento de las luces, la visibilidad del arado y la posición exacta de los vehículos será central para determinar responsabilidades en una causa que sigue abierta y que depende, por ahora, de pericias y testimonios.