El hecho ocurrió este lunes por la noche en Villa San Martín. Los ocupantes de la moto fueron llevados al Hospital Rawson y hubo cortes de agua y luz.

Un árbol de grandes dimensiones se desplomó este lunes por la noche sobre la calzada en Villa San Martín, en el departamento Albardón, y obligó a dos personas que circulaban en motocicleta a realizar una maniobra para evitar el impacto. De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por Radio Mix, el episodio ocurrió en sentido norte-sur. Los ocupantes del rodado lograron esquivar el ejemplar caído y evitar una colisión directa.

Tras el incidente, los dos motociclistas fueron trasladados al Hospital Rawson para recibir asistencia médica. Según lo informado en esa primera versión, serían mayores de edad y, en principio, no presentarían lesiones de gravedad. La derivación al centro de salud se produjo como medida preventiva luego de la maniobra realizada en la vía pública.

El desplome del árbol también afectó a los vecinos de la zona, porque provocó interrupciones en los servicios de electricidad y agua. La caída del ejemplar sobre la calle generó además complicaciones para la circulación en el sector. Ese tipo de incidentes suele requerir intervención para despejar la calzada y revisar las redes de servicios comprometidas.

Situación en evaluación

Por el momento, se intenta establecer cuáles fueron las circunstancias que provocaron la caída del árbol. También resta determinar cuándo podrán normalizarse los servicios afectados en Villa San Martín. La evolución de los ocupantes de la motocicleta y la restitución del suministro siguen siendo las variables a seguir en las próximas horas.