La causa por la muerte de Franco Nahuel Jara, ocurrida mientras permanecía alojado en la Comisaría 18° de Albardón, sumó este lunes una medida de alto impacto procesal: cinco policías quedaron detenidos por disposición judicial. La decisión se adoptó después de conocerse la autopsia, que descartó una muerte natural y concluyó que el fallecimiento fue de carácter homicida. Las detenciones se concretaron cerca de las 14, por orden de la jueza de Garantías de turno.

Los efectivos apresados pertenecen a la Unidad Coordinadora de Departamentales y habían intervenido en el operativo realizado el sábado 14 de noviembre en el barrio Lozano I, donde se produjo la aprehensión de Jara. La medida fue ejecutada por personal de Delitos Especiales, en el marco de una investigación que busca reconstruir tanto la detención como las horas posteriores en la dependencia policial. El expediente deberá establecer el grado de intervención de cada uno de los involucrados.

Hallazgos forenses

El informe médico forense identificó un cefalohematoma contuso en la zona temporal izquierda, edema cerebral, hemorragia subdural y edema pulmonar. Según fuentes judiciales, esas lesiones permitieron concluir que la muerte se produjo como consecuencia de un cuadro traumático. La autopsia, por lo tanto, se convirtió en un elemento central para orientar la pesquisa y descartar la hipótesis de una muerte natural.

Pruebas y versiones

La investigación tiene además un registro audiovisual de aproximadamente tres minutos filmado por vecinos durante el procedimiento. En esas imágenes se observa a varios efectivos motorizados alrededor de una persona que está en el suelo, mientras se oyen cuestionamientos de quienes presenciaban la escena y acusaciones por un posible exceso policial. En otro tramo, algunos uniformados ingresan hacia el interior de una vivienda. Esa secuencia forma parte de los elementos que analiza la Justicia para determinar qué ocurrió en el momento de la aprehensión.

La versión inicial de la Policía sostuvo que Jara había sido interceptado en la calle por una contravención. En cambio, sus familiares afirmaron que los efectivos ingresaron a su domicilio sin orden judicial y que lo golpearon. Uno de los testimonios que tomó mayor relevancia fue el de su hijo mayor, quien aseguró que su padre recibió una patada en el pecho y golpes dentro y fuera de la casa. También señaló que, al ser trasladado en el patrullero, ya presentaba dificultades respiratorias y signos de descompensación.

Asistencia médica y fiscalía

La reconstrucción inicial indica que, una vez en la dependencia de Albardón, Jara manifestó sentirse mal y fue derivado al Hospital José Giordano, donde recibió atención médica y luego obtuvo el alta, por lo que regresó a la comisaría. La situación cambió durante la madrugada del domingo, cuando otros detenidos advirtieron que se encontraba en grave estado. Los policías intentaron reanimarlo y solicitaron asistencia médica, pero al llegar el personal sanitario se constató el fallecimiento, registrado a las 4:59.

La causa está a cargo de los fiscales coordinadores Iván Grassi y Roberto Ginsberg, junto con los ayudantes fiscales Emiliano Pugliese y Victoria Ruiz, integrantes de la UFI de Delitos Especiales. Con cinco integrantes de la fuerza bajo arresto, la investigación entra en una etapa decisiva para precisar cómo se produjo la detención, qué ocurrió durante la permanencia de Jara en la comisaría y qué responsabilidad penal podría corresponder en cada caso.