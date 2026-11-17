La causa por el fallecimiento en la Comisaría 18° sumó otro arresto y ya son seis los efectivos investigados. La formalización será el 19 de noviembre.

La investigación por la muerte de Franco Nahuel Jara, el hombre de 31 años que falleció en la Comisaría 18° de Albardón, sumó en las últimas horas la detención del sargento Juan Eduardo Zamora. Con esa medida, ya son seis los efectivos policiales vinculados a la causa. La audiencia de formalización está prevista para el 19 de noviembre y será la instancia en la que se conocerán las imputaciones y las medidas que pedirá la Fiscalía.

El nuevo detenido también integraba la Unidad Coordinadora de Departamentales, al igual que los otros cinco uniformados arrestados durante un procedimiento realizado este lunes. Según el avance de la pesquisa, esos efectivos habrían intervenido en el operativo en el que Jara fue detenido en el barrio Lozano I por una contravención. Entre los primeros aprehendidos figuran el oficial subinspector Emiliano Cabra, el agente Matías Lucero y los cabos Juan Recio, Nicolás Godoy y Arnaldo Zalazar.

La detención de ese grupo se concretó alrededor de las 14, cuando personal especial de la Policía de San Juan llegó hasta la dependencia de Albardón mientras los uniformados se preparaban para iniciar su servicio. Ese procedimiento marcó un giro en la causa, que pasó de una muerte ocurrida dentro de una comisaría a una investigación sobre las circunstancias concretas del arresto y el trato dispensado al detenido. La causa quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales.

Autopsia y línea de investigación

El avance de la investigación estuvo marcado por los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de Jara. El informe forense determinó que la muerte fue violenta y no natural, y detectó lesiones en el cráneo y los pulmones. Entre los hallazgos se mencionaron un cefalohematoma en la región temporal izquierda, edema cerebral, hemorragia subdural y edema pulmonar. Esos datos reforzaron el foco sobre el procedimiento policial y sobre las circunstancias en que se produjo el fallecimiento dentro de la comisaría.

Desde la propia fuerza habían reconocido la realización de una maniobra de reducción durante la detención, y la investigación busca establecer si existió un uso excesivo de la fuerza. En esta etapa, la Justicia debe reconstruir qué ocurrió durante el operativo, definir las responsabilidades individuales de cada efectivo y precisar el vínculo entre las maniobras de aprehensión y el desenlace fatal. La audiencia del 19 de noviembre será el paso procesal inmediato para formalizar esa discusión.

Con seis policías bajo arresto, la causa entra en una instancia clave para determinar las imputaciones y las medidas cautelares que podrían solicitarse. La resolución de esa audiencia también permitirá conocer qué hechos serán atribuidos a cada uno de los efectivos y cómo quedará delimitado el objeto procesal de la investigación.