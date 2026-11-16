Un hombre de 77 años denunció movimientos no autorizados en su home banking. La maniobra incluyó un préstamo y seis transferencias a terceros.

Un jubilado de 77 años de Albardón denunció que ingresaron a su cuenta de home banking y realizaron operaciones que no autorizó, entre ellas la solicitud de un préstamo por $2.820.000. La maniobra derivó en una deuda total de $19.008.000, que debería pagar en 66 cuotas durante cinco años y medio.

El damnificado, de apellido Palmero y domiciliado en la zona de La Laja, advirtió la situación el pasado 6 de noviembre, cuando revisó sus movimientos bancarios. Según consta en la denuncia, al ingresar a la aplicación encontró que el crédito había sido otorgado el 9 de octubre y que debía devolverlo en cuotas mensuales de $288.000.

De acuerdo con el mismo relato, el dinero no permaneció en su cuenta y fue transferido a una cuenta de Mercado Pago a nombre de un hombre de apellido García, a quien el jubilado dijo no conocer. Además, detectó seis transferencias que asegura no haber hecho, por montos que incluyeron $1.300.000, $505.000 y $400.000. En conjunto, esos movimientos alcanzaron los $2.800.000.

Investigación judicial Tras descubrir las operaciones, Palmero radicó la denuncia en la Comisaría 18.ª de Albardón. Por las características del caso, la causa quedó en manos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que deberá establecer cómo accedieron a la cuenta bancaria y quiénes intervinieron en las transacciones.

Próximos pasos La pesquisa deberá reconstruir el recorrido del dinero y verificar la trazabilidad de las transferencias y del crédito tomado a nombre del jubilado. Hasta tanto avance esa investigación, la deuda generada por la operación continúa registrada en el sistema financiero a nombre de la presunta víctima.