Un adolescente de 13 años, identificado como F. D. S, murió este jueves por la siesta tras ser embestido por un camión municipal en el departamento San Martín, en un hecho ocurrido cerca de las 13 en la intersección de Laprida y Belgrano. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, que busca establecer la mecánica del siniestro vial.

Según la información oficial, el vehículo involucrado era un Iveco Atrack que transportaba residuos cloacales y era conducido por Jorge Eduardo Torres, acompañado por Tello Francisco Miguel. El camión se desplazaba por Laprida de oeste a este, en una zona de circulación frecuente dentro del distrito. Delante del rodado iba el menor, también en el mismo sentido y a bordo de una bicicleta.





De acuerdo con la reconstrucción inicial, el adolescente llevaba auriculares y escuchaba música desde su celular. Metros antes de llegar a Belgrano, habría iniciado un giro hacia la izquierda, momento en el que el camión intentó esquivarlo. Pese a esa maniobra, el vehículo lo habría golpeado con el costado derecho y con las ruedas traseras derechas.

Intervención oficial En el lugar trabajó personal del 107, que constató el fallecimiento del chico. También intervino la División Criminalística y personal de la Comisaría 19na, bajo directivas de los fiscales Iván Grassi y Gimena Cornejo, de la UFI Delitos Especiales. La actuación judicial apunta a precisar la secuencia del hecho y las responsabilidades eventuales.





Además, se informó que al conductor del camión se le practicó una prueba de alcotest, que arrojó resultado 0,00. Ese dato quedó incorporado a la causa como parte de las medidas iniciales de investigación. Por el momento, no se informaron otras medidas ni imputaciones.