La movilización será este viernes a las 19 en la Plaza Departamental. La familia de Miguel Ángel Luján cuestiona que el imputado siga en libertad tras el rechazo de la preventiva.

La familia de Miguel Ángel Luján, el motociclista de 23 años que murió el sábado en un choque en Caucete, convocó a una marcha para este viernes 25 de septiembre. La movilización será a las 19 en la Plaza Departamental y tiene como objetivo pedir justicia por el joven. La convocatoria se difundió este miércoles, en paralelo al avance judicial de la causa.

Los familiares cuestionaron que el conductor del otro vehículo siga en libertad después de la audiencia en la que se formalizó la investigación. En el mensaje difundido para convocar a la comunidad, expresaron: "Nos quitaron a un hijo, un hermano, un tío, un amigo... y hoy nuestra familia tiene que despedirlo mientras quien provocó su muerte está en libertad". También reclamaron: "Queremos justicia y que se haga responsable quien corresponda".







Imputación y medidas

En la audiencia, César Oscar Alfredo Coria, de 42 años, quedó imputado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo con motor. La fiscalía, representada por el ayudante fiscal Emiliano Pugliese de la UFI Delitos Especiales, pidió la prisión preventiva, la retención de la licencia de conducir y un plazo para la investigación. El juez de Garantías Matías Parrón rechazó la preventiva, dispuso que el acusado continúe el proceso en libertad y ordenó retenerle el carnet de conducir.

La causa quedó en la etapa de investigación penal preparatoria, que es el tramo previo al juicio en el que se reúnen pruebas y se determina si la acusación tiene sustento para avanzar. Entre los elementos que fueron considerados en la audiencia apareció otra causa judicial de Coria: en marzo de este año fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo por abuso sexual simple agravado por su condición de encargado de la educación. Esa condena no está firme, por lo que puede ser revisada por una instancia superior.

Cómo fue el siniestro

El choque ocurrió el sábado en el barrio Enoé Mendoza, en Caucete. Luján circulaba en una moto Motomel de 150 cilindradas cuando impactó contra el Peugeot 207 que manejaba Coria, oriundo de 25 de Mayo. Según los primeros elementos de la investigación, testigos señalaron que el auto habría hecho un giro en U y en ese momento se produjo la colisión con la motocicleta.

Tras el impacto, Luján cayó al pavimento y murió en el lugar. Un médico legista constató que no presentaba signos vitales, mientras personal policial y de Criminalística realizó pericias para reconstruir la mecánica del siniestro. La marcha convocada para este viernes se realizará mientras la investigación sigue abierta y la fiscalía continúa reuniendo pruebas sobre la responsabilidad penal del conductor imputado.