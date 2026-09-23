Cristian Aguilar acordó una reparación integral por $3.500.000 tras un incidente vial que terminó en Capital. La causa se resolvió con una salida alternativa y recuperó la libertad.

El conductor Cristian Aguilar deberá pagar $3.500.000 como reparación integral por el episodio de tránsito ocurrido el viernes pasado en Santa Lucía y continuado en Capital. La salida alternativa fue acordada con la fiscal de UFI Flagrancia, Virginia Branca, y permitió su liberación tras haber estado detenido. El caso se originó en una discusión vial y terminó con una persecución y agresiones registradas por cámaras de testigos.

La secuencia comenzó en inmediaciones de Av. Libertador y Pueyrredón, donde Aguilar, que conducía una Toyota Hilux, discutió con el motociclista Mauro Luján, de 24 años. Según el material difundido por TELESOL DIARIO, el intercambio derivó en una confrontación física y luego en maniobras con la camioneta. En las imágenes se observa, de acuerdo con esa difusión, que el vehículo embistió al motociclista en tres oportunidades.

La persecución continuó hasta Maipú y Lateral de Circunvalación, ya en Capital, donde el conductor de la camioneta habría vuelto a chocar a Luján. Siempre según las mismas fuentes, después de ese impacto Aguilar bajó del vehículo y comenzó a golpear al motociclista. En ese momento intervino personal policial y frenó la agresión, de acuerdo con la reconstrucción publicada.

La reparación económica quedó fijada en dos cuotas. La primera es de $2.000.000 y debe abonarse este viernes 25 de septiembre; la segunda, de $1.500.000, fue establecida para el 25 de octubre. La información sobre el cronograma fue atribuida a fuentes judiciales por TELESOL DIARIO. La resolución se encuadra en una salida alternativa prevista en el ámbito de Flagrancia, que permite cerrar el caso con un acuerdo económico cuando las partes y la fiscalía lo consienten.

Próximo paso: el cumplimiento de los pagos fijados por la Justicia. Si Aguilar concreta las dos cuotas en las fechas establecidas, la causa quedará cerrada bajo el acuerdo alcanzado con la fiscal Virginia Branca.



