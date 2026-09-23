Luego de más de 5 meses de investigación, la Policía de San Juan desbarató un búnker dedicado al narcomenudeo en el interior del barrio Pie de Palo, en Caucete. El domicilio allanado colinda con un Centro de Atención y Acompañamiento de Consumo Problemático, según el parte oficial. En el lugar fue detenida una mujer de apellido Criado, de 35 años, y su pareja, de apellido Fernández, de 37.

El procedimiento fue realizado por personal del Departamento de Drogas Ilegales D-5, con apoyo del Grupo GERAS. La investigación estuvo dirigida por el fiscal Francisco Maldonado y coordinada por la auxiliar fiscal Mariana Gauto Baloc, del Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal San Juan. La intervención judicial se enmarcó en una causa por presunta comercialización de estupefacientes, figura prevista en la Ley 23.737.







Durante la requisa, los efectivos encontraron varios envoltorios de nylon con cocaína y cigarrillos de fabricación casera con marihuana, ocultos bajo el colchón de una cama. También incautaron dinero en efectivo, teléfonos celulares, un picador y elementos de fraccionamiento. Según la investigación, esos elementos eran compatibles con la venta minorista de drogas.

La pareja ya había sido investigada en 2024, cuando el mismo departamento allanó esa vivienda y secuestró cocaína y marihuana. A partir de ese antecedente, la mujer quedó con arresto domiciliario, medida que no habría impedido la continuidad de la actividad ilícita, de acuerdo con la pesquisa. Ese dato fue considerado por los investigadores como uno de los elementos centrales para avanzar con el nuevo operativo.

Con las pruebas reunidas, la Justicia Federal dispuso el traslado de ambos detenidos al Servicio Penitenciario Provincial, donde quedaron a disposición del proceso. La imputación es por comercialización de estupefacientes, aunque la causa sigue bajo investigación y las responsabilidades penales deberán ser definidas por el tribunal competente. El expediente queda ahora pendiente de las próximas medidas judiciales y de la eventual ampliación de la acusación con base en el material secuestrado.