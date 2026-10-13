Ocurrió en Santa Lucía y quedó caratulado como tentativa de robo. La causa quedó en el Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.

Un adolescente de 14 años fue sorprendido en Santa Lucía tras cortar el cableado eléctrico de una bomba de agua de una vivienda y huir con elementos sustraídos, según informó la Policía a Telesol Diario. El hecho ocurrió a las 14:40 del sábado sobre calle Alemania, entre Avenida Argentina y Aconcagua.

De acuerdo con la versión policial, la intervención comenzó por un llamado al 911 que alertó sobre un sujeto vestido de oscuro que arrojaba piedras contra las fachadas de las viviendas de la zona. Efectivos de la Unidad Operativa Alto de Sierra Este acudieron al lugar y observaron al sospechoso trasladando distintos elementos. Al advertir la presencia del móvil, el menor intentó escapar a pie y arrojó objetos hacia un terreno baldío.

En el rastrillaje posterior, los agentes hallaron entre la maleza un cable tipo taller de aproximadamente 4 metros y una tenaza, detallaron fuentes policiales. Además, el damnificado, un vecino de 44 años, se presentó ante los uniformados y señaló que le habían cortado el suministro eléctrico de la bomba de agua de su casa. También entregó un cuchillo tipo serrucho con mango de metal que, según la misma versión, el adolescente habría dejado en la escena durante la maniobra.

Intervención judicial

Por disposición del titular del Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, Jorge Toro, el caso fue caratulado como tentativa de robo. Dado que el menor es inimputable por su edad, fue trasladado a su domicilio en el Asentamiento Pedro Echagüe y entregado formalmente a su tío, tras las actuaciones labradas en la Comisaría 5ta.

La causa quedó en sede judicial con esa calificación provisoria, mientras se completan las actuaciones correspondientes. El dato procesal relevante es que la intervención no derivó en una detención penal del adolescente, sino en su restitución a un adulto responsable, conforme al procedimiento informado por la fuerza.