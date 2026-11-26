La Justicia formalizó a los tres imputados por el homicidio ocurrido en La Bebida, tras los festejos por Boca Juniors. Isaías Díaz quedó con un año de preventiva.

Este jueves se desarrolló en Tribunales la audiencia de formalización y control de detención de los tres imputados por el homicidio de Sebastián Gil, ocurrido en la zona de La Bebida, en el departamento Rivadavia, tras los festejos por el triunfo de Boca Juniors. En esa instancia, el juez resolvió formalizar la investigación penal contra los acusados y fijó distintas medidas de coerción según el caso. La decisión mantiene detenidos a los tres mientras avanza la causa.

Situación procesal En el caso de Isaías Díaz, señalado por la Fiscalía como el presunto autor del disparo que causó la muerte del joven, se ordenó un año de prisión preventiva. También se estableció un plazo de un año para la investigación penal preparatoria, etapa en la que el Ministerio Público Fiscal deberá reunir y producir la prueba para sostener o descartar su acusación. La medida implica que el imputado permanecerá privado de la libertad mientras se desarrollan esas diligencias.

Los otros imputados Jorge Díaz, padre del principal acusado, y Emanuel Díaz, su tío, también quedaron formalmente imputados. Para ambos, el magistrado dispuso un año de investigación penal preparatoria y cuatro meses de prisión preventiva. La resolución los mantiene bajo detención mientras la fiscalía y las defensas continúan con sus planteos en el expediente. En esta etapa, la Justicia no emitió una sentencia sobre culpabilidad, sino una definición procesal sobre la marcha de la investigación.

Antecedentes de la causa La audiencia se realizó luego de los planteos del Ministerio Público Fiscal, la querella y las respectivas defensas, que expusieron sus argumentos sobre el hecho y la situación de cada acusado. El homicidio ocurrió después de los festejos por el triunfo de Boca Juniors, un contexto que quedó incorporado al expediente como parte de la reconstrucción de lo sucedido. La investigación deberá precisar las circunstancias concretas del hecho y el grado de responsabilidad atribuible a cada uno de los involucrados.

Próximos pasos Con la formalización ya resuelta, la causa entra en una etapa de producción de prueba bajo el plazo fijado por el tribunal. Ese período de investigación penal preparatoria será clave para determinar si la acusación fiscal se sostiene en una eventual elevación a juicio. Mientras tanto, las medidas de coerción dispuestas por el juez seguirán vigentes en los plazos establecidos.