La Policía interceptó a una pareja en avenida Benavídez con el motor envuelto en una bolsa. El hombre escapó y la fiscalía abrió Flagrancia por tentativa de robo agravado.

Un intento de robo registrado en la madrugada de este jueves en Rivadavia terminó con la detención de una mujer y la fuga de su acompañante, luego de que un patrullero los sorprendiera trasladando el motor de un aire acondicionado que había sido arrancado del techo de una vivienda. El episodio ocurrió sobre avenida Benavídez, a metros de calle Cipolletti, y quedó bajo investigación por tentativa de robo agravado por escalamiento.

Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, la intervención se produjo alrededor de la 1:20, cuando la oficial subinspectora Sabrina Rodríguez y el cabo Gonzalo Rodríguez, del Comando Radioeléctrico Norte, patrullaban hacia el Este por avenida Benavídez. En ese momento advirtieron sobre la vereda Sur a un hombre y una mujer que trasladaban un bulto grande de color blanco. Al acercarse para identificarlos, ambos arrojaron el objeto frente al domicilio 2894 Oeste y escaparon.

Fuga y aprehensión

De acuerdo con el parte policial, el hombre, vestido completamente de negro, dobló por calle Cipolletti hacia el Norte y logró perderse de vista pese a los rastrillajes realizados en la zona. La mujer fue alcanzada y aprehendida a las 1:37. Fuentes policiales la identificaron como Yesica Lorena Olivera, de 30 años, con domicilio en el Lote Hogar 43, Chimbas.

Al revisar el bulto descartado, los efectivos comprobaron que se trataba del motor de un aire acondicionado, con sus cables y caños cortados, cubierto por una bolsa de nailon naranja con la inscripción “Municipalidad de Rivadavia”. Mientras recorrían viviendas cercanas, los policías fueron abordados por una mujer de 58 años, vecina de avenida Benavídez, quien había salido de su casa por los ladridos de sus perros y la presencia de varios patrulleros.

Intervención judicial

Al verificar su propiedad, la vecina constató la falta del motor del aire acondicionado que estaba colocado sobre el techo y manifestó su decisión de radicar la denuncia. A las 3:05, la fiscal Virginia Branca dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia en el legajo 30/26, caratulado como tentativa de robo agravado por escalamiento. La causa quedó abierta mientras continúa la búsqueda del hombre que escapó.