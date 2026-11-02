El menor llegó al Hospital Rawson con una lesión grave y dijo que lo habían atacado a tiros. Su madre se negó a formalizar la denuncia penal.

Un adolescente de 17 años fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson tras recibir una herida de arma de fuego en Chimbas, en un episodio que comenzó con un aviso por un supuesto corte en una pierna y terminó con la constatación de un ataque a tiros. Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, el hecho ocurrió en las primeras horas de este lunes y derivó en la intervención de personal del Halcón y del servicio de emergencias 107. La causa quedó sin denuncia penal porque la madre del menor firmó la abstención correspondiente.

Todo se inició con un llamado al 911 desde el Barrio Los Toneles, donde se informó que había un joven con un corte profuso en una de sus piernas. Al llegar a la Manzana K, los equipos de emergencia encontraron al adolescente y lo asistieron en el lugar. En ese primer contacto, el cuadro fue tratado como una urgencia médica, pero luego el propio menor precisó que había sido atacado con un arma de fuego.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el adolescente dijo que momentos antes se encontraba dentro del Barrio Los Tamarindos cuando un sujeto le disparó a quemarropa. Esa declaración permitió reorientar la intervención hacia un posible hecho de violencia armada, aunque el joven se negó a aportar datos sobre la identidad del agresor o sobre el lugar exacto del ataque. Esa falta de precisión dejó sin elementos inmediatos para avanzar con una individualización del presunto autor.

Intervención judicial Desde la Comisaría 26ta se informó la novedad al sistema acusatorio. El ayudante fiscal de turno, Andrés Cerutti, ordenó confeccionar el acta de primer interventor y dispuso la presencia del Oficial Ayudante Nahuel Salinas en el Hospital Rawson para entrevistar a la madre del menor y tomarle la denuncia formal por el delito de Lesiones, con intervención de la UFI Genérica. Sin embargo, en el centro de salud la progenitora, identificada como Violeta Mabel Aracena, de 57 años, manifestó que no deseaba radicar una denuncia penal por el ataque sufrido por su hijo.

Ante esa decisión, se formalizó el acta de abstención de denuncia, lo que por el momento limita la apertura de una presentación penal impulsada por la familia. El caso quedó asentado en la actuación policial y judicial de rigor, mientras el adolescente recibió atención médica en el hospital capitalino. No se informaron, en el material disponible, mayores precisiones sobre la evolución clínica del menor ni sobre medidas posteriores para identificar al autor del disparo.