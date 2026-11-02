La edición 2026 se extiende hasta el miércoles 4 de noviembre. El sitio oficial publica los comercios adheridos y las ofertas por rubro.

El Cyber Monday comenzó este lunes 2 de noviembre en Argentina, con una nueva edición de compras por internet que reúne a comercios y plataformas digitales con promociones en distintos rubros. La iniciativa se extenderá durante tres jornadas y concentra operaciones en un entorno donde también circulan intentos de fraude. Por eso, la verificación previa de los sitios y de las condiciones de venta resulta central antes de concretar cualquier compra.

La edición 2026 se desarrolla entre el lunes 2 y el miércoles 4 de noviembre. Participan empresas de electrodomésticos, tecnología, indumentaria, viajes, muebles, deportes, belleza y supermercados. El listado de comercios adheridos y las promociones puede consultarse en el sitio oficial CyberMonday.com.ar, que funciona como referencia para confirmar qué empresas forman parte del evento.

Verificación de sitios Una de las principales recomendaciones es desconfiar de los enlaces que llegan por redes sociales, correos electrónicos o grupos de WhatsApp. Para comprobar la autenticidad de una promoción, se sugiere ingresar de manera directa al portal oficial y revisar si el comercio figura entre los adheridos. También conviene controlar la dirección web antes de cargar datos personales o bancarios, ya que las páginas falsas suelen imitar la apariencia de sitios conocidos.

Datos bancarios y precios Antes de cerrar una operación, también se recomienda comparar precios, revisar las condiciones de financiación, los costos de envío y las políticas de cambio. Además, no se deben compartir contraseñas ni códigos de seguridad por mensajes, porque esos datos permiten acceder a cuentas y medios de pago. La conservación de los comprobantes de cada compra es otra medida útil ante eventuales reclamos o inconvenientes posteriores.

Seguimiento de la compra En un evento de estas características, la información sobre el comercio, el precio final y las condiciones de entrega es la base para evaluar si la operación se ajusta a lo ofrecido. El acceso directo al sitio oficial y la revisión de cada paso de pago reducen el margen para errores o engaños. La edición vigente seguirá hasta el miércoles 4 de noviembre, con ofertas disponibles durante todo el período.