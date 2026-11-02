Tres asaltantes habrían amenazado a una mujer de 57 años con un arma para robarle la moto. La Policía detuvo a un joven de 18 años y secuestró una pistola de acción neumática.

Un intento de robo a mano armada ocurrido en Pocito terminó con la detención de Carlos Yoel Castro, de 18 años, en la terraza del Monoblock 7 del Barrio Juana Manso. Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, el hecho se inició en la intersección de calle Vidart y Gobernador Castro, donde una mujer de 57 años fue interceptada por tres personas que habrían intentado sustraerle la moto.

De acuerdo con la reconstrucción policial, uno de los sospechosos, que vestía una remera roja, exhibió una pistola y apuntó contra la víctima para intimidarla. Después de esa maniobra, los tres hombres escaparon corriendo hacia el Barrio Juana Manso. La mujer logró dar aviso a una patrulla que circulaba por la zona y aportó datos sobre la vestimenta de los autores y la dirección de fuga.

Persecución y detención

Con esa información, efectivos del Comando Radioeléctrico Sur montaron un operativo cerrojo en el complejo habitacional. Al ingresar al sector 1, los policías divisaron a un sospechoso que coincidía con las características descriptas por la denunciante. Al advertir la presencia de las patrullas, el joven habría intentado escapar por los edificios y subió hasta la terraza, donde finalmente fue reducido.

En el palpado preventivo de seguridad, los uniformados le secuestraron una pistola de acción neumática calibre 6 milímetros, marca CZ 75D Compact, con doble numeración AZ215 y 23H006805, además de su cargador. La Policía identificó al aprehendido como Carlos Yoel Castro, con domicilio en el Lote 32 de Pocito. El secuestro del arma será un elemento central para la causa, aunque la calificación legal deberá sostenerse en la investigación judicial en curso.

Legajo por flagrancia

Por directivas del ayudante fiscal Sergio Cúneo y en consulta con el fiscal de turno del fuero de Flagrancia, se inició el procedimiento bajo el legajo N° 47/26, caratulado como robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda. La causa quedó abierta mientras la fuerza continúa la búsqueda de los otros dos prófugos. En este tipo de expedientes, la continuidad de la pesquisa y la eventual imputación de los restantes involucrados dependen de las medidas que adopte el Ministerio Público.