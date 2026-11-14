El episodio ocurrió a la 1:30 en Chimbas, cuando un hombre llegó con su nieta ahogada a una dependencia policial. La menor fue estabilizada por efectivos y luego revisada por una ambulancia del 107.

Una intervención policial permitió reanimar a una bebé durante la madrugada de este sábado en Chimbas, luego de que un hombre ingresara con la menor a la Unidad Operativa Villa Mariano Moreno cerca de la 1:30. Según el relato oficial del procedimiento, la niña presentaba un cuadro de ahogo, aparentemente con leche, y requería asistencia inmediata.

Ante esa situación, tres efectivos policiales iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, conocidas como RCP, una técnica de emergencia destinada a restablecer funciones vitales básicas mientras llega atención médica. La acción permitió estabilizar a la bebé en el lugar, en un contexto de urgencia que exigía respuesta inmediata.

Minutos después arribó una ambulancia del servicio de emergencias 107, cuyos profesionales revisaron a la menor y constataron que se encontraba en buen estado de salud. La intervención médica confirmó la evolución favorable tras la asistencia inicial brindada por el personal policial.

En el procedimiento intervinieron el cabo Leandro Cuenca, el cabo Maximiliano Navarro y el agente Federico Di Salvo, integrantes de la misma dependencia. El caso expone el rol de primera respuesta que suelen cumplir las unidades operativas en situaciones de emergencia hasta la llegada de los servicios sanitarios. No se informaron otros detalles sobre el estado posterior de la niña ni sobre derivaciones médicas adicionales.