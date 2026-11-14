La Policía recuperó una Gilera Smash sustraída en el barrio Mutual Banco San Juan. La causa quedó en el fuero de Menores con carátula de robo agravado.

Tres adolescentes de 15 y 16 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este sábado en Rivadavia, luego de que personal de Motorizada N° 3 los interceptara mientras trasladaban una motocicleta que había sido robada horas antes. El procedimiento se realizó en Villa Lourdes y permitió recuperar el rodado, que luego fue reconocido por su propietaria.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.10, en inmediaciones de calle Manuel Dorrego y Costa Canal. Según el informe policial, los efectivos realizaban recorridas preventivas cuando fueron alertados por transeúntes sobre tres jóvenes que corrían con una motocicleta a su lado por calle Cervantes. A partir de ese aviso, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona.

Después, otro motociclista indicó que había visto a los menores empujando una moto de 110 centímetros cúbicos, de color negro y gris, hacia Villa Lourdes. Con esos datos, los policías ingresaron al interior del barrio y localizaron a los sospechosos sobre calle Dorrego. Al advertir la presencia policial, los tres intentaron escapar e hicieron caso omiso a la voz de alto.

Tras una breve persecución, fueron interceptados a pocos metros. De acuerdo con el parte oficial, los adolescentes reaccionaron con insultos y golpes de puño contra los efectivos, que impactaron en los chalecos balísticos sin provocar lesiones. Luego, los uniformados utilizaron la fuerza pública para reducirlos. En ese contexto, un grupo de personas que dijo ser familiar de los jóvenes intentó entorpecer el procedimiento, por lo que se pidió apoyo policial.

Una vez controlada la situación, los tres adolescentes fueron identificados como dos jóvenes de 16 años y uno de 15. Consultados por la procedencia de la motocicleta, manifestaron que la habían sustraído frente a la plaza del barrio Mutual Banco San Juan, del interior de un complejo de departamentos. También señalaron que dejaron el rodado en una vivienda abandonada ubicada sobre calle Laprida, antes de avenida Paula Albarracín de Sarmiento, en Villa Lourdes.

Los efectivos fueron al lugar indicado y hallaron una Gilera Smash 110 cc, de color negro y gris, dominio A896Q60. Después trasladaron el vehículo al domicilio de donde había sido sustraído, donde una joven de 24 años lo reconoció como propio y presentó la documentación correspondiente. La damnificada explicó que el rodado estaba dentro del consorcio donde vive y que para ingresar habían violentado el portón de acceso.

Intervención judicial

Tras el procedimiento, tomó intervención el Sistema Acusatorio y el ayudante fiscal de la UFI, Emiliano Usin, quien dispuso dar intervención al Juzgado de Menores. El juez del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, doctor Toro, ordenó caratular la causa como robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y dispuso el traslado de los tres adolescentes al Centro de Admisión y Derivación (CAD).

Además, ordenó recibir la denuncia de la damnificada, notificar a los progenitores de los menores sobre el traslado, realizar pericias en el portón violentado y avanzar con el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de Motorizada N° 3, bajo la supervisión de la Oficial Principal María Alejandra Vázquez. Las actuaciones quedaron registradas en el sumario 20/26, con intervención de la Comisaría 27ª.