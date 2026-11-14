El hecho ocurrió este viernes al mediodía en Rawson. La investigación quedó en manos del Juzgado de Menores en turno.

Un adolescente fue demorado este viernes alrededor de las 13:00 en Rawson, acusado de sustraer una motocicleta de 110 cc a una mujer luego de ofrecerse a ayudarla por un desperfecto mecánico. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 y derivó en la intervención del Juzgado de Menores en turno.

Según el parte policial, los efectivos realizaban tareas investigativas en inmediaciones de calle Frías y Boulevard Sarmiento cuando observaron a un joven que circulaba a alta velocidad en el rodado. Al llegar a la intersección, el conductor no respetó la luz roja del semáforo y giró hacia el oeste por Boulevard Sarmiento. Esa maniobra motivó el intento de identificación por parte del personal policial.

Persecución y aprehensión Al ser abordado, el adolescente cambió de dirección, regresó hacia el este por Boulevard Sarmiento e ingresó al barrio La Estación. En esa secuencia, arrojó la motocicleta y continuó la fuga a pie, hasta ser alcanzado a pocos metros. De acuerdo con la información oficial, en ese momento opuso resistencia a la intervención policial.

Luego de recuperar el vehículo, los efectivos iniciaron averiguaciones sobre su procedencia y establecieron que la damnificada había sido una mujer que se encontraba en calle Frías y Dr. Ortega. La víctima relató que el menor se acercó tras el desperfecto mecánico, le ofreció asistencia para poner en marcha la moto y, una vez restablecido el funcionamiento, se apoderó ilegítimamente del rodado y huyó. Ese dato permitió vincular el vehículo con la maniobra observada minutos antes por el personal policial.

Intervención judicial La causa quedó a disposición del Juzgado de Menores en turno, que deberá determinar las medidas procesales correspondientes. Por la edad del involucrado, el caso se tramita bajo el régimen aplicable a menores de edad, mientras continúan las actuaciones para establecer con precisión las circunstancias del hecho y la situación del motovehículo recuperado.