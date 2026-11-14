La Policía demoró a tres menores de 15 y 16 años durante la madrugada del sábado. La causa quedó en el fuero penal de niñez y adolescencia.

La Policía demoró durante la madrugada de este sábado a tres adolescentes de 15 y 16 años en Rivadavia, en una causa caratulada como robo agravado por ser en poblado y en banda. El expediente quedó bajo intervención del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia. El caso se inició a partir de avisos de transeúntes y derivó en una persecución breve por distintas calles del departamento.

Según el parte policial, alrededor de la 01:10 un efectivo realizaba recorridas de prevención por calle Matías Zaballa y Cervantes cuando fue alertado por personas que habían visto a tres jóvenes corriendo junto a una motocicleta por Cervantes hacia el oeste. Minutos después, en Costa Canal y Avenida Paula Albarracín de Sarmiento, un motociclista informó que había observado a tres menores empujando una moto 110 cc de color negro con gris en dirección a Villa Lourdes.

La persecución y la detención

Los efectivos ingresaron por el interior de la villa y, al doblar por calle Dorrego hacia el sur, vieron a tres jóvenes con características similares. De acuerdo con el informe, los adolescentes huyeron al advertir la presencia policial e hicieron caso omiso a la voz de alto. Tras una breve persecución, fueron interceptados a los pocos metros. Luego se estableció que se trataba de tres menores de 16, 15 y 16 años.

Consultados por el rodado, los adolescentes manifestaron que lo habrían sustraído frente a la plaza del barrio Mutual Banco San Juan, desde el interior de unos departamentos, y que después lo habrían dejado en una casa abandonada de calle Laprida, antes de Avenida Paula Albarracín de Sarmiento. Esa versión quedó asentada en la actuación policial y deberá ser evaluada en la causa, que por la edad de los involucrados tramita en el fuero de niñez y adolescencia.

La denuncia de la propietaria

Más tarde, los uniformados fueron al domicilio señalado como lugar de sustracción, en calle Matías Zaballa, donde entrevistaron a una joven de 24 años. La mujer reconoció la motocicleta como de su propiedad y dijo que estaba dentro de su consorcio, con el portón violentado. También presentó la documentación del rodado, que coincidía con el vehículo recuperado. La continuidad del trámite judicial dependerá de las medidas que disponga el Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia.