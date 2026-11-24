Los sospechosos fueron aprehendidos durante la madrugada de este lunes en el barrio El Jilguero. La Policía secuestró numerosos elementos que habrían sido sustraídos de la vivienda. Además, uno de los detenidos rompió el vidrio de un móvil policial.

Un operativo policial realizado durante la madrugada de este lunes 24 de noviembre terminó con tres personas aprehendidas, entre ellas un adolescente de 17 años, acusadas de ingresar a robar en una vivienda del barrio El Jilguero, en La Bebida, departamento Rivadavia.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 3:29, luego de que varios sujetos habrían ingresado al domicilio y sustraído distintos elementos de su interior. Al arribar al lugar, los efectivos lograron aprehender a los tres sospechosos y secuestrar los objetos que presuntamente habían sido robados.

Los detenidos fueron identificados como Lara, de 27 años; Pastoriza, de 40; y Calderón, de 17. Entre los elementos recuperados se encontraban una pala y un pico con cabos de madera, un monitor de computadora marca LG, una caña de pescar, un secarropas marca Ciclón, una campera azul y una remera térmica de mangas largas, ambas marca Nike, y dos pares de zapatillas Adidas.

El procedimiento también tuvo un episodio de violencia. Según se informó, Lara se ofuscó durante la intervención policial y provocó la rotura total del vidrio de la ventanilla trasera izquierda del móvil policial.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que el propietario de la vivienda no se encontraba en el lugar. Según trascendió, se habría ausentado luego de recibir amenazas de muerte y advertencias de que incendiarían su casa.

La causa fue caratulada como presunto robo y daño agravado y quedó bajo la intervención de la UFI Flagrancia.