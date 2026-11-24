Ocurrió durante la madrugada en Vallecito, Caucete. El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia como tentativa de robo.

Un hombre de 34 años fue detenido durante la madrugada de este martes en el paraje Vallecito, en Caucete, luego de ser sorprendido mientras dañaba el candado de la capilla de la Difunta Correa. La intervención quedó a cargo de personal que realizaba recorridas preventivas por la zona. El episodio fue caratulado como tentativa de robo y pasó a la órbita de la UFI Flagrancia.

De acuerdo con el parte, el hecho ocurrió alrededor de las 00:58, cuando los efectivos observaron al sujeto manipulando el acceso al templo y produciendo daños en el candado. Ante esa situación, procedieron a su inmediata aprehensión. El dato horario resulta relevante para ubicar la secuencia de intervención policial y el momento en que se produjo la detención.

Según trascendió, el hombre es oriundo de Caucete y llevaba dinero en el interior de un bolso al momento de ser interceptado. Ese elemento quedó incorporado a las actuaciones, aunque el texto no precisa el monto ni su origen. La información disponible no permite establecer, por sí sola, si ese dinero guarda relación directa con el hecho investigado.

La causa quedó bajo la intervención de la UFI Flagrancia, que deberá avanzar con las medidas procesales correspondientes para determinar las circunstancias del episodio. En esta etapa, la calificación provisoria es tentativa de robo, por lo que la investigación deberá precisar si existió intención de sustraer bienes del templo y cómo se desarrolló la secuencia previa a la detención.

El caso continuará con las actuaciones de rigor en el sistema de flagrancia, donde se definirá la situación procesal del detenido y la continuidad de la investigación. Por el momento, no se informaron otras personas involucradas ni daños adicionales en el edificio religioso.